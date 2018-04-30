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В Самаре сотрудники Росгвардии провели занятия с активистами поисковых отрядов
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В Самаре сотрудники Росгвардии провели занятия с активистами поисковых отрядов 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Мероприятие было организовано по инициативе руководства «Поискового движения Самарской области». Совсем скоро сводный отряд из числа самарских поисковиков отправится в Смоленскую область, где примет участие в «Вахте Памяти». Ее участники занимаются поиском, подъемом и перезахоронением останков бойцов Красной Армии, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Довольно часто во время поисковых работ молодые люди обнаруживают неразорвавшиеся мины и снаряды.
Специалисты ОМОН Росгвардии провели с курсантами два занятия по изучению инженерных боеприпасов Вермахта (Германия) и РККА (СССР). Мероприятия прошли на базе военной кафедры Самарского государственного университета. Кроме того, чтобы повысить престиж службы и для дополнительной мотивации молодых людей на встречах рассказывалось и о деятельности, функциях и задачах инженерно-саперных групп специальных подразделений Росгвардии. Рассказ сопровождался демонстрацией отдельных видов оснащения и вооружения.
По завершении встречи сотрудники ОМОН вручили поисковикам методические пособия по инженерным боеприпасам РККА и Вермахта. Они разработаны одним из специалистов инженерно-технической группы ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области на основе накопленного опыта по их обезвреживанию.
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