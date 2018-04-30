«Высокий» курортный сезон начался в Кисловодске

Начало курортному сезону в Кисловодске положили массовые гуляния, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

В честь наступления майских выходных и открытия «высокого» сезона на курорте провели праздник «Кисловодск встречает гостей». Отдыхающие и горожане собрались на Каскадной лестнице и Курортном бульваре.

Православные христиане устроили крестный ход от Свято-Никольского собора до Нарзанной галереи. Священнослужители благословили минеральные воды, после чего праздник приобрёл более светский характер.

На Каскадной лестнице и Курортном бульваре запустили фонтаны, после чего собравшихся развлекали городские танцоры, певцы и актёры. Перед гостями выступали детские и юношеские коллективы, а молодёжь устроила целый фестиваль уличной культуры.