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«Высокий» курортный сезон начался в Кисловодске
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«Высокий» курортный сезон начался в Кисловодске 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Начало курортному сезону в Кисловодске положили массовые гуляния, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
В честь наступления майских выходных и открытия «высокого» сезона на курорте провели праздник «Кисловодск встречает гостей». Отдыхающие и горожане собрались на Каскадной лестнице и Курортном бульваре.
Православные христиане устроили крестный ход от Свято-Никольского собора до Нарзанной галереи. Священнослужители благословили минеральные воды, после чего праздник приобрёл более светский характер.
На Каскадной лестнице и Курортном бульваре запустили фонтаны, после чего собравшихся развлекали городские танцоры, певцы и актёры. Перед гостями выступали детские и юношеские коллективы, а молодёжь устроила целый фестиваль уличной культуры.
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