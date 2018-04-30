Названы места в Красноярске, где есть случаи присасывания клещей

В Красноярском рае начался сезон укусов клещей. С начала сезона уже 241 пострадавший, из них за последнюю неделю 175 случаев, сообщает Роспотребнадзор по краю.

Контакты с клещом щафиксированы в районе населённых пунктов посёлка памяти: 13 Борцов, пл. Рябинино, пл. Караульной Емельяновского района, деревень Маганск, М. Кускун, ст. Родники Березовского района, поселков Овсянка, Усть-Мана, Манский, Манской горы, дачного массива ГЭС г. Дивногорска , п. Предивинск Большемуртинского района.

Красноярске клещи кусали людей, находившихся в окрестностях Академгородка, Ветлужанки, заповедника «Красноярские столбы», зоопарка «Роев ручей», ст. Базаиха и кладбища «Бадалык». Всего за прошедшую неделю пострадали 69 человек, в том числе 22 ребенка. С начала сезона в г. Красноярске зарегистрировано 97 случаев присасывания клещей, в том числе 29 детей.

С начала сезона в крае исследовано 154 клеща, среди которых были обнаружены возбудители боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза человека.

Кстати, те, кто пострадал от укусов в праздничные дни 6, 9 и 13 мая можно обратиться ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае » (ул. Сопочная, 38) с 9:00 до 13:00 часов,

касса не работает, только онлайн-оплата. 2, 5 и 12 мая с 9:00 до 16:00 часов (касса работает).