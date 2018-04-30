Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области, о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:
Курганская область встречает праздник 1 Мая хорошими новостями о росте средней зарплаты врачей. Более того, как отмечает информагентство «URA. RU», наш регион стал одним из лидеров по этому показателю, и даже вошёл в топ-10 по России. Казалось бы, теперь кадровая проблема будет решена, медработники из соседних субъектов потоком хлынут в сытный курганский край. Однако, попытаемся посмотреть на данные Свердловскстата чуть внимательнее. Средняя зарплата в области на 1 января 2018 года составляла 24 тысячи 681 рубль, средняя зарплата в стране — 35 тысяч 369 рублей, то есть, изначально, средняя зарплата в Зауралье, более чем на 11 тысяч рублей меньше общероссийского уровня. Средний медперсонал у нас получает среднемесячную зарплату — 23 тысячи 076 рублей, что, более чем на 1 тысячу рублей ниже средних зарплат по региону. Санитарки в среднем получают в месяц 15 тысяч 957 рублей. Врачи, действительно, в среднем получают в месяц 49 тысяч 170 рублей, достигается это за счёт переработки, когда доктор трудится за себя и «за того парня». Напомню, что обеспеченность врачами в Курганской области составляет 23 специалиста на 10 тысяч населения, тогда как в России этот показатель выше в 2 раза! Таким образом, мы видим, что за красивыми показателями Свердловскстата скрывается не радужная картина, поэтому медработников не хватает (врачей и медперсонала дефицит — нужно около 1 тысячи человек на сегодняшний день), многие доктора уже в возрасте, смены им пока нет. Из-за большой нагрузки врачи эмоционально «выгорают», что не лучшим образом отражается на качестве медуслуг, да и очереди в больницах меньше не становятся. К некоторым узким специалистам курганские пациенты ждут приёма месяцами. Вышеназванные проблемы сейчас основательно анализируются и прорабатываются на площадке Курганского регионального отделения ОНФ.
Горожане обсуждают предстоящее закрытие на реконструкцию крупнейшего торгового центра «РИО». После трагических событий в Кемерове, компетентные органы обнаружили многочисленные недостатки в организации противопожарной безопасности в ряде торговых центров, для устранения которых необходимо время. Многие арендаторы, представители малого бизнеса выражают обеспокоенность тем, что понесут убытки, однако, в данном случае безопасность наших граждан должна быть на первом месте.
Оживила курганскую информповестку публикация агентства «REGNUM» под заголовком — «Оправдывал власовцев»: в Кургане протестуют против «года Солженицына». В последние годы мы привыкли к скучным, сделанным по затхлому советскому шаблону мероприятиям, неформатная активность граждан стала редкостью. Забавно было наблюдать, как два человека проводили одиночные пикеты около «городского и регионального управления образования». Пикетчики требовали убрать «очернителя истории Солженицына» из школьной программы. Общественники представляли непонятную организацию, интереса у курганцев акция не вызвала, так как школьники вообще книги неохотно читают, Солженицыным мало кто у нас интересуется. Но, дело даже не в этом, местные органы образования не в компетенции менять федеральные образовательные стандарты, поэтому усилия смешных персонажей были напрасны.
Актуальную проблему «подсветило» агентство «ФедералПресс», как известно, молодые семьи из Курганской области обратились к Президенту с петицией, поскольку им не выплатили региональный маткапитал в 2016 году. Первый заместитель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила официальный запрос на имя губернатора Алексея Кокорина с просьбой взять ситуацию на личный контроль. Интересно, федеральные чиновники представляют себе, как выглядит убогий бюджет Курганской области? Наверное, региональный маткапитал можно было бы выплатить из собственных бюджетных средств, если, например, сократить траты на областных чиновников (их огромные зарплаты, машины, квартиры, соцпакет, мероприятия, поездки и т. п.). Способен ли глава региона уменьшить аппетиты чиновников, чтобы обеспечить маткапиталом молодые семьи Зауралья?
Томск. Памятник «Деревянный рубль». Источник фото — anymashka.livejournal.com