В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей

Кизнер. Удмуртия . В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей. Как сообщил глава администрации Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников, вода подтопила более 150 приусадебных участков.

По его словам, в зоне подтопления оказались 277 человек. Кроме того, ситуация по паводку в Кизнере остается сложной, так как не снижается уровень воды в реках Люга и Тыжма. В связи с этим в Кизнере введен режим чрезвычайной ситуации.

Людей эвакуируют в центр социального обслуживания. Точки сбора объявлены на площади республиканского дома культуры «Зори Кизнера», в спортивном зале «Юность» и магазине «Садко» по улице Кривокорытова.

В пункте временного размещения их обеспечат питанием, сотрудники полиции организуют охрану общественного порядка.