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В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей
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В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей 

ИА «Сусанин» 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Кизнер. Удмуртия. В Кизнере из-за паводка началась эвакуация жителей. Как сообщил глава администрации Кизнерского района Удмуртии Александр Плотников, вода подтопила более 150 приусадебных участков.
По его словам, в зоне подтопления оказались 277 человек. Кроме того, ситуация по паводку в Кизнере остается сложной, так как не снижается уровень воды в реках Люга и Тыжма. В связи с этим в Кизнере введен режим чрезвычайной ситуации.
Людей эвакуируют в центр социального обслуживания. Точки сбора объявлены на площади республиканского дома культуры «Зори Кизнера», в спортивном зале «Юность» и магазине «Садко» по улице Кривокорытова.
В пункте временного размещения их обеспечат питанием, сотрудники полиции организуют охрану общественного порядка.
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