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В двух населенных пунктах Удмуртии сняли режим ЧС, введенный из-за паводков
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В двух населенных пунктах Удмуртии сняли режим ЧС, введенный из-за паводков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
ИЖЕВСК, 3 мая. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в связи с паводком, снят в городе Можге и поселке Кизнере в Удмуртии, подтопленными в регионе остаются 90 придомовых территорий. Об этом сообщил в четверг на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.
"Режим ЧС в Можге и Кизнере снят. Так, в Кизнере подтопленными остались 23 придомовых территории (изначально было 151), уровень воды за сутки спал на 22 см. Также остаются подтопленными 67 придомовых территорий в поселке Игра и один низководный мост", — написал он.
Глава региона отметил, что обстановка находится под контролем, в проблемных районах задействованы силы МЧС и республиканские службы, всего 111 человек и 40 единиц техники. «Людям оказывается вся необходимая помощь. Поскольку никто не хочет покидать дома, эвакуации в места временного размещения нет», — уточнил Бречалов.
Решение о введении локальных режимов ЧС в Можге и Кизнерском районе приняли 30 апреля, когда в них затопило более 180 приусадебных участков после разлива прудов из-за повышения уровня рек. К 1 мая паводковая обстановка в регионе стабилизировалась, однако все северные районы, где фиксируют повышение уровня рек, остаются на контроле властей.
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