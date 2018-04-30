Как дальше сопротивляться утилизации страны

Прежде всего, всех с Днем солидарности трудящихся! Той самой солидарности, которой нам так не хватает.

Если сейчас, по прошествии полутора месяцев после выборов главы государства, задаться этаким абстрактным вопросом, мол, почему у нас все так, то ответ-то известен: прежде всего, в силу недостаточности солидарности в нашем обществе. Все прочие объяснения, включая чрезвычайную зомбированность населения олигархическими СМИ, бесстыдное мошенничество при организации выборов и подсчета голосов и т.п. — лишь отговорки и самооправдания. Недостаток солидарности между людьми — главное.

Какая солидарность нам нужна

На сакраментальный вопрос о ключевых истоках необходимой нам солидарности разные политические силы дают свои различные ответы.

Для левых главная солидарность — классовая.

Для националистов — национальная.

Кто из них прав?

Пойдем опытным путем — присмотримся к массовым мероприятиям.

Оцениваем митинги левых — что-то маловато.

Оцениваем шествия националистов — тоже маловато.

И тут митинги против мусорных свалок — просто море народа, особенно по сравнению с количеством жителей в тех же Волоколамске или в Коломне. Правда, эту солидарность к какому виду отнести? К классовой? Или к национальной? К новому виду — к земляческому? Или к конкретно-проблемному?

Все просто и не в соответствии со стандартными классификациями: где жареный петух клюнет, на то и живо реагируем.

С другой стороны, может быть, именно это и есть нормальная гражданская солидарность? Единственная проблема: солидарность уж слишком краткосрочная, даже сиюминутная — никак не поднимающаяся далее до уровня солидарности долгосрочной политической, в наших условиях, желательно, объединяющей в себе черты солидарности и классовой, и национальной.

Идти вперед или оглядываться назад

Еще не стихло эхо президентских предвыборных баталий. Еще даже инаугурация президента не прошла, а тут уже новая «движуха» — выборы губернаторов и мэров, включая мэра Москвы. И все, вроде как, спешат, торопятся — ведь надо не опоздать. Но не опоздать куда?

В игру с КОИБами — с неограниченной технической возможностью «нарисовать» любой желаемый для одной стороны результат? В игру с «каруселями», принявшую на этот раз уже, похоже, просто неограниченный масштаб? В покорное согласие с неограниченным лживым восхвалением правителей и одновременной безнаказанной клеветой, льющейся из государственных СМИ на любого более или менее опасного их противника? Наконец, в попытки тайно выпросить у партии власти (у муниципальных депутатов) голоса для прохождения через так называемый «муниципальный фильтр»?

Обратился ко мне организатор «праймериз» левых сил С. Удальцов, не соглашусь ли я на участие в Интернет-голосовании по кандидатуре от левых сил на пост мэра Москвы. Ответил, что об участии или неучастии в этих выборах, а также о форме возможного участия ПДС НПСР никаких решений пока не принимал; как только какие-либо решения будут, мы о них официально сообщим.

Какие могут быть приняты решения? Важнее пояснить, от чего они могут зависеть. Иначе говоря, чего не хватает сейчас для того, чтобы эти решения уже были приняты?

Для меня очевидно: кроме выше описанного, в принципе нельзя бросать ни одно важное дело на полпути. Нельзя решительно броситься в новые выборы, не подведя итогов выборов предыдущих.

А мы итоги прошедших выборов президента разве подвели? Выводы разве уже сделали?

Опыт совместной работы…

В прошедших выборах президента мы участвовали коалицией. Напомню: весной 2017-го публично согласовали между ПДС НПСР и КПРФ единую социально-экономическую платформу «К единству в действии», осенью того же года согласовали и программу государственно-конституционного устройства. Выдвинули свою (ПДС НПСР) часть будущего единого правительства народного доверия. Выдвинули пятерку «кандидатов в кандидаты» и своего представителя в будущий единый штаб кандидата, приняли обращение к Съезду КПРФ. Затем Съезд КПРФ выдвинул официально из числа этой пятерки единого кандидата в президенты. После чего на всех пресс-конференциях неоднократно подчеркивалось, что наш кандидат — единый от левых и национально-патриотических сил.

Возникали ли в ходе кампании проблемы в работе единого штаба, в том числе, элементы саботажа? Да, возникали, в том числе, такие, о которых никак невозможно было молчать. Люди в регионах говорили о них и писали нам о них безо всякого стеснения, с безмерным возмущением. Старались ли мы говорить о них максимально деликатно, лишь постановочно — с тем, чтобы в ходе кампании ни в коем случае не разрушить единый блок? Да. И настаивали на том, что эти проблемы жизненно необходимо детально разобрать по окончании кампании.

Но вот кампания закончилась — и нет никакого общего разбора проделанной совместно работы и никакого разбора допущенных ошибок, недоработок и, повторю, того, что мы вынуждены были характеризовать как прямые элементы саботажа.

…И односторонний разрыв

И вот IV Пленум ЦК КПРФ (31 марта текущего 2018-го года): вообще никого из ПДС НПСР на него не пригласили. Притом, что в официальном сообщении о Пленуме сказано: «Среди гостей Пленума — руководители народных предприятий, лидеры молодежных организаций и иных общественных объединений, другие приглашенные».

То есть, Пленум — не «закрытый». Но обсуждать итоги избирательной кампании, в том числе, говорить об «ошибочности» объединения с национально-патриотическими силами (Ю. П. Белов), а также высказывать всякого рода обвинения (Ю. П. Белов, Н. А. Останина — запись в сети есть), наши партнеры предпочли с лидерами каких-то иных объединений, но не с теми, кого еще вчера всюду, в том числе, на официальных пресс-конференциях, представляли участниками единого блока.

Итогового заседания избирательного штаба… так и не было. Критический «разбор полетов», на котором мы обоснованно (вынужденные с самого начала избирательной кампании перейти сами и призвать своих сторонников к практически партизанской борьбе) настаивали, не состоялся.

Что ж, не только негативные, но и позитивный итог кампании очевидны. На политическом поле не осталось никого, кроме олигархической власти и нашего объединения. И если сейчас одна из сторон его разрушает, приписывая все плоды (мошеннически пересчитанные властью и потому не столь уж и обильные) лишь себе и своей политической силе, то это, с моей точки зрения, серьезная долгосрочная политическая ошибка, радикально снижающая позиции и шансы альтернативных нынешнему режиму политических сил, как минимум, на ближайшую перспективу.

В свое время мы много приложили усилий к созданию этого объединения. Ранее, в критические моменты, мне уже неоднократно приходилось вынужденно обращаться к руководству КПРФ публично, через СМИ (см., например, «Осознать ответственность и сделать шаг»). И тогда искомый результат достигался. Теперь мне важно донести не только до руководства КПРФ, но и до всех сограждан, в том числе, до рядовых членов КПРФ, что сейчас не мы это широкое объединение, так обнадежившее людей и продемонстрировавшее в ходе избирательной кампании свою эффективность, без каких-либо объяснений разрушаем.

И другое, на этом этапе — главное. К сожалению, наши партнеры по неформальному предвыборному блоку — КПРФ — не поддержали на своем прошедшем Пленуме наше (ПДС НПСР) решение о непризнании результатов выборов и до сих пор не оспаривают их итоги официально. Что ж, имеют право на свою тактику, хотя повторю, нам эта тактика представляется ошибочной и не вполне ответственной перед миллионами избирателей.

Подводим итоги — вынужденно автономно

14 апреля мы провели III Съезд национально-патриотических сил России — со своим подведением итогов кампании. Не сепаратно. Официально пригласили на него и партнеров по прошедшей избирательной кампании — разумеется, самого кандидата П. Н. Грудинина, а также начальника избирательного штаба, председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова.

П. Н. Грудинин участие в Съезде принял, а вместо Г. А. Зюганова участвовал и выступал его главный политический советник В. Н. Тетекин.

С учетом того, что никаких спонсоров у нас нет, и люди из самых дальних регионов ехали в Москву за свой счет, слово на Съезде предоставили, прежде всего, представителям самых отдаленных регионов. И они, подбиравшиеся по принципу исключительно удаленности региона, говорили много тяжелой и неприятной правды об уровне организации этой избирательной кампании и, соответственно, о причинах поражения. Но, главное: говорили не за глаза, не только среди своих, но говорили всем в глаза. В том числе, представителям наших партнеров по предвыборному объединению.

Съезд транслировался в прямом интернет-эфире — запись в сети общедоступна.

По итогам съезда были приняты две резолюции.

Первая и главная: о непризнании итогов выборов и официальном предложении нашим партнерам — КПРФ и П. Н. Грудинину — выступить в суде с иском об отмене решения ЦИК об итогах выборов. Проект иска нашими юристами был подготовлен и вместе с резолюциями официально передан в КПРФ и П. Н. Грудинину.

Вторая резолюция — о ходе и итогах избирательной кампании, с лишь самым кратким (и, с моей точки зрения, все-таки, еще весьма деликатным) перечислением ключевых ошибок и просчетов в организации прошедшей кампании и обращением к партнерам (КПРФ) с настоятельным предложением довести дело до конца — провести по результатам кампании совместный подробный анализ ее хода и итогов.

Движение — не вместо совещания

Вторая часть Съезда НПСР 14 апреля носила характер учредительный — в ней участвовали не все делегаты Съезда, а лишь те, кто принял участие в создании нового движения. Объединились те представители региональных штабов, что активно работали в ходе кампании, но не участвуют в каких-либо иных партиях и движениях (хотя запрета нет — в ряде случаев вошли и представители разных партий, включая и КПРФ). Сформировали центральный совет из представителей регионов, а также с учетом демонстративно не «вождистского» характера объединения, выбрали не одного, а четверых сопредседателей: В. И. Алксниса, Ю. Ю. Болдырева, П. Н. Грудинина, В. И. Филина.

Назвали новое движение ООД «Национально-патриотические силы России». Уставные документы приняли за основу и дорабатывают в редакционной комиссии.

Важно подчеркнуть: новое движение — не вместо Постоянно действующего совещания (ПДС НПСР), а в дополнение — с расчетом на его активное участие в будущем в работе ПДС НПСР.

И что же дальше?

Ожидаем ответа от партнеров на наши два обращения:

— о выступлении в суде с иском об отмене результатов выборов президента. Для нас многое будет зависеть от реакции партнеров по кампании на это наше официальное обращение;

— о проведении, все-таки, несмотря на все разногласия и уже возникшие чьи-либо персональные обиды, окончательного «разбора полетов» по итогам совместно проведенной избирательной кампании.

Важно вновь и вновь подчеркнуть: конкретные люди, даже движения и партии — приходят и уходят. А путь широкого анти-олигархического и анти-компрадорского солидарного объединения, который мы наметили — продемонстрировал свою эффективность и притягательность для граждан. Значит, работать дальше надо на этом пути.

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