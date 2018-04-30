Бабуля с арбалетом: «Я выстрелила ему в живот — и он закричал»

Как сообщил на прошлой неделе британский таблоид Metro, двое злоумышленников вломились в дом англичанки Анжи Рис с целью ограбления. Один тут же стал угрожать ей огромным тесаком, у другого в руках был молоток. Но бандиты просчитались: защищаясь от вооруженных преступников, бабушка подстрелила двинувшегося на нее с длинным клинком грабителя. От выстрела проснулся гражданский муж Анжи и помог скрутить другого незваного гостя.

Бабушка-«коммандос»

Впрочем, второй злоумышленник практически не оказал сопротивления: увидев, как лихо немолодая «жертва» расправилась с его подельником, он просто потерял дар речи и остолбенел. В сообщении говорится, что взломщики изначально ошиблись адресом: они перепутали ее жилище с нелегальной фабрикой по выращиванию конопли. Однако, как пишет Metro, бандиты не только пришли не по тому адресу, но и выбрали для ограбления не того человека. В результате, они нарвались на настоящую «коммандос»: бабушка, как оказалось, в совершенстве владела спецоружием диверсантов — арбалетом. К тому же, занималась когда-то тайским боксом. Арбалет, кстати, висел тут же — на стене. И Анжи каждый день тренировалась в стрельбе из него по мишеням во дворе дома. Надо отдать ей должное — она добилась в этом выдающихся результатов, попадая в «яблочко» с сорока метров!

«Было 33 минуты после полуночи, когда я услышала страшный грохот и поняла, что это ломают мою парадную дверь. А потом увидела, как в дом вбежали двое в масках-банданах, скрывающих их лица, — вспоминает Анжи Рис. — Мужчина с мачете в руках попытался схватить меня, но я увернулась и тут же выстрелила ему в живот с близкого расстояния. «Ты застрелила меня, чертова сука!», — закричал он и упал на меня, порезав-таки меня своим тесаком».

Вызванные врачи оказали бабушке необходимую медицинскую помощь. А прибывшим полицейским немолодая дама пояснила, что всегда держит арбалет в доме, так как еще со времен своей спортивной молодости является «выживальщиком», способным противостоять всем возможным катаклизмам, катастрофам непредвиденным случайностям и неприятным инцидентам, который, собственно, и произошел в ее доме ночью.

И с одной рукой в поле воин

Да что там Британия! И наши российские старики, если понадобится, дадут еще фору преступникам и злоумышленникам, осмелившимся покуситься на здоровье, честь или кошелек соотечественников. Так, еще в конце марта в одном из исторических районов на юге Санкт-Петербурга Купчино 85-летний пенсионер подвергся разбойному нападению вооруженного преступника прямо в своей собственной квартире на Бухарестской улице. Вломившись в жилище, грабитель наставил на дедушку пистолет и потребовал денег. Видя, что хозяина не запугать, гость выстрелил (правда, промахнутся). Однако, старичок оказался не робкого десятка: он так накостылял бандиту, что тому ничего не оставалось делать, как спасаться из квартиры храброго пенсионера бегством.

Примерно такой же сценарий разыгрался и в Пряжинском районе Карелии , где двое рецидивистов разбили стекло в частном доме 81-летнего пенсионера и набросились на него с целью ограбления. Примечательно, что подонки прекрасно знали к кому идут «в гости» — старик был инвалидом: у него отсутствовала одна рука. Кстати, он сразу узнал одного из нападавших. Этот искатель приключений уже залезал к нему в дом, был пойман и получил за это срок, отсидев который взялся за старое. На этот раз он позвал с собой на дело более опытного рецидивиста, на счету которого целый список преступлений.

Несмотря на внезапность нападения, инвалид не растерялся: он схватил нож и, как только горе-уголовники попытались навалиться на потенциальную жертву, всадил клинок в старого знакомого. Другой же вор, не обращая внимания на крики своего подельника о помощи, принялся обыскивать жилище. Улов рецидивистов составил 40 тысяч рублей. Оправившись от шока, дедушка позвонил в полицию, и оперативники по горячим следам задержали уголовников, которые спрятались в подвале близлежащего дома. Раненого взяли без проблем, а вот второй кинулся на стражей закона с ножом. Тем не менее, обоих доставили в дежурную часть. А безрукого пенсионера поблагодарили за бдительность и храбрость.

Но, к сожалению, на деньги наших пенсионеров покушаются не только рецидивисты. В роли возмутителя спокойствия подчас выступает и само государство. Со странным заявлением, например, выступил 10 апреля министр финансов Антон Силуанов : «Помимо государственного пенсионного обеспечения граждане должны сами заботиться о том, чтобы по завершении работы получать достойную пенсию». Напрашивается вопрос: а что, само государство уже не гарантирует человеку на старости лет «достойную пенсию»? Получается, перефразируя слова премьера, «денег на пенсии нет, но вы копите»?

Из всех орудий!

Конечно, если взглянуть на слова Силуанова с точки зрения Минфина , тогда все становится понятным: у государства так или иначе все равно не получится платить будущим пенсионерам больше той суммы, что оно сможет выделить. Так что позаботьтесь сами о дополнительной надбавке, чтобы пенсия выглядела более или менее достойной. Но звучит все это очень уж цинично: плати всю жизнь отчисления в пенсионный фонд, а потом еще и сам зарабатывай на кусок хлеба к старости. Но это у нас.

Вот в Китае , например, если человек не трудился всю жизнь в промышленности или на государственной службе, пенсия ему и вовсе не полагается. Мало того, там в любой момент могут снести твой дом, если он мешает, скажем, перспективному строительству. В такой ситуации оказались китайские пенсионеры целого района в центральной провинции КНР — Хэнань. Как пример — Фэн Баосен, который к своим 85 годам вдруг обнаружил, что его дом снесли, пока он ходил в магазин. В качестве компенсации местные власти выделили дедушке 4000 юаней (658 долларов). Но что на них купишь или построишь? Оказалось, что застройщикам дали добро на снос домов чиновники местной администрации. Из 340 хозяйств, в конечном итоге, целыми остались лишь 34.

Причем, когда кто-либо из жителей противился сносу или просто не покидал своего жилища, изобретательные строители находили иезуитские способы отомстить упрямцам. Так, вокруг дома одной из семей просто выкопали глубокий ров и заполнили его водой — как хочешь, так и живи. Когда очередь дошла до пенсионера Чжоу Джианбана, старичок задумался: как же помешать подобному произволу, не нарушая закон. И придумал. Из подручных материалов он смастерил несколько бутафорских орудий (очень похожих на настоящие пушки) и прикрыл их казенные (задние) части китайскими пятизвездочными флагами.

Поднялся переполох: к дому Джианбана тут же прибыл наряд полиции. Но, осмотрев оборонительное «вооружение», убрался восвояси. Однако, на чиновников и руководство строительной компании такой невербальный намек пенсионера произвел неизгладимое впечатление. И застройщики (в кои-то веки!) начали переговоры с несговорчивым стариком: может, и не пальнет, но мало ли какой пакости можно ожидать от дедули, который явно дал понять своей бутафорией, что без боя он сдаваться не намерен.

Но, скорей всего, снос был не совсем законным. И местные начальники, как и любые чиновники, просто побоялись шума и огласки. Можно представить какой скандал вызвал бы «доклад по команде» наверх (в Пекин) о том, что в провинции Хэнань противостояние жителей с нерадивыми руководителями доходит до «артиллерийских» баталий. Вот и дали чиновники задний ход. Впредь будет наука…

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