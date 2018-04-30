Помидоры на русском столе

Весна постепенно вступает в свои права. В теплицах бедной семьи Хань, живущей в уезде Линси (Внутренняя Монголия ), становится все теплее и радостнее. Хань Гуйпин показала на только что собранный урожай томатов и обратилась к журналисту: «Посмотрите на эти помидоры! Если им не смогут найти применение за несколько дней, то их сразу отправят на продажу в Россию . В этом году небывалый урожай! Сколько же дней мы будем его собирать…»

Специально для репортера Хань Гуйпин быстро сделала приблизительный экономический расчет: в теплицах на этих семи сотках (в тексте указана китайская мера длины Му, равная семи соткам — прим. перев.) в год собирают по меньшей мере около 50 килограмм помидоров, полкило стоит примерно 2,3 юаня. Таким образом, валовый доход будет приблизительно 23 тысячи юаней, а за вычетом стоимости саженцев, удобрений, электричества и других расходов, чистая прибыль получается больше 11 тысяч юаней.

Всего год потребовался семье Хань, чтобы выйти из нищеты и приблизиться к счастливой жизни. В этом поселке есть еще 15 таких же бедных семей, которые, как и Хань Гуйпин, выращивают томаты. Чтобы помочь бедным семьям, здесь и в других местах организовали условия для ведения современного сельского хозяйства, например, поставили теплицы и создали технопарк. Так претворяют в жизнь политику поддержки бедного населения, переселяют их на новые места и ставят теплицы. Также власти проводят политику «один дом — одна теплица» в отношении бедных хозяйств. В этом году все бедняки, засеявшие теплицы, постепенно выходят из нищеты.

В 2017 году путем привлечения инвестиций в государственные земли сельской местности в окрестностях города Чифэн (Внутренняя Монголия) внедрили специальный сельскохозяйственный кооператив. Взяв подряд, смогли также арендовать 61 теплицу с солнечным обогревом и технопарк, чтобы местные крестьяне могли сажать томаты в отапливаемых помещениях. Это повлекло за собой увеличение доходов крестьян. В кооперативах выращивают одну сельскохозяйственную культуру, придерживаются единого способа производства, управления, и сбыта продукции. Формируют такую модель управления хозяйственной деятельности, при которой государство помогает крестьянству и ведет его к обогащению под девизом «совместно нести ответственность за рыночный риск, рука об руку идти по пути к зажиточной жизни». В этом году кооперативы активно расширяют каналы сбыта: урожай был отправлен не только в Пекин, Шанхай и другие рынки, и около 150 тысяч килограмм томатов высокого качества поставят в Россию.

В кооперативах не только предоставили нуждающимся крестьянам теплицы, технопарк, реализовали масштабное засевание, снизили себестоимость производства сельскохозяйственных культур, но еще и должным образом решили местные проблемы с занятостью крестьян. Жительница села Сун Чженцин сразу же почувствовала выгоду от работы в кооперативе: «Теперь не нужно уезжать работать в другие места, можно работать прямо у дома. Теперь можно одним выстрелом убить двух зайцев: и зарабатывать деньги, и следить за домом».

Распустившаяся ветвь — это еще не весна. Лишь когда в саду зацветут все цветы, тогда начинается весна. Сейчас в деревне насчитывается 135 теплиц, из которых 106 — теплицы с солнечным обогревом, засеянные томатами. В остальных теплицах посадили цветы, разные саженцы, персиковые деревья, вишню, и другие плодовые культуры. Наряду с этим, в будущем там планируют усиленно развивать промышленность по переработке сельхоз продукции, туризм в сельских районах. В будущем также собираются организовывать интернет-торговлю, развивать другие современные методы управления, а также удлинять производственную цепочку, стимулировать развитие бизнеса в деревнях, развивать межотраслевую интеграцию.