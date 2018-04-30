8 способов продлить жизнь дворникам 

Раньше на «Жигулях» можно было поменять резинки дворников за копейки. Сегодня же цена стеклоочистителей на некоторые иномарки доходит до 2000 рублей, например, на Peugeot 308 или Ford S-Max. Можно, конечно, купить дешевый китайский ноунейм, но такие дворники — это всегда кот в мешке: могут оказаться хорошими, а могут с новья оставлять разводы и следы. Поэтому предлагаю вашему вниманию несколько способов продления жизни своим старым дворникам.
Весной, когда на дороге много песка и пыли с зимы, утром перед поездкой не поленитесь пару раз смахнуть пыль обычной щеткой. За ночь на лобовом стекле оседает приличный слой пыли. Если смахивать её дворниками, то стекло будет постепенно покрываться микроцарапинами, а дворники будут в микрозазубринках, которые потом будут оставлять следы и разводы на стекле. Протирайте периодически дворники влажной салфеткой — увидите какие они грязные. Из-за въевшейся грязи дворники начинают плохо смахивать воду, дубеют и царапают стекло. Если протирать их хотя бы пару раз в неделю, они прослужат дольше. Если покупать новые дворники не хочется, но старым уже явно пришел конец, можно взять лезвие и срезать небольшой слой резиновой кромки на той части дворника, которая соприкасается непосредственно со стеклом. После этого какое-то время дворники будут чистить стекло хорошо и таким образом вы продлите им жизнь. Вместо лезвия, кстати, можно использовать специальный прибор-резак для этих целей, но он в разы дороже лезвия, так что сэкономить сильно не получится. Еще один вариант. Нужно взять х/б ткань, хорошенько смочить её в бензине или растворителе, и тщательно протереть ей резиновую кромку дворников по всей длине с десяток раз. Так как дворники сделаны не из устойчивой к растворителям резины, тонкий старый слой резины растворяется, и кромка вновь становится гладкой и чистой — дворники будут очищать стекло, как новые. Прелесть этого метода в том, что его можно применять не раз и не два. Можно использовать и дедовские методы. Снимите дворники положите их на ночь в тазик с бензином, они размягчаться и какой-то время будут чистить стекло хорошо. Зимой всегда тщательно нужно очищать лед с лобового стекла скребком. Если есть обогрев стеклам, то нужно включить его и подождать, пока лёд превратится в воду. Если обогрева нет, то включите обдув на стекло. Нижняя часть льда подтает и весь кусок льда съедет со стекла как по маслу. Если пытаться убрать лёд со стекла дворниками, их мягкие части, которые непосредственно соприкасаются со стеклом, повредятся и начнут оставлять разводы. Может быть достаточно всего одного раза. Если у вас каркасные дворники, то, возможно, причина не в «резинках», а в шарнирах, которые заржавели или набрали грязи и теперь плохо двигаются, не прижимая должным образом «лезвие» дворника к стеклу. Посмотрите, прочистите и промойте каркас — может быть дворники плохо чистили из-за этого. Ещё одна причина плохой работы дворников — ослабшие пружины дворников. Со временем, как и любая пружина, она «устает», Нужно либо заменить её на новую, либо поджать один из её концов. Кстати, у тех, кто оставляет на ночь зимой дворники в поднятом состоянии, пружины «устают» быстрее.