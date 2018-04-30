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В Новосибирске теперь можно сдать батарейки на переработку
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В Новосибирске теперь можно сдать батарейки на переработку 

Собака 53 минуты назад
Фото: Собака
Duracell вместе с заводом по переработке элементов питания «Мегаполисресурс» запустили инфраструктуру пунктов приёма в торговой сети «Лента».
На данный момент в крупных городах России уже установили восемьдесят боксов на площадках крупных ритейлеров. В Новосибирске можно сдать батарейки в магазинах «Лента» по следующим адресам:
• Бердское ш., д. 2 • Большевистская ул., д. 52/1 • Гусинобродское ш., д. 64 • Кирзаводская ул., д. 1A • Мясниковой ул., д. 29 • Петухова ул., д. 73 • Энергетиков пр-д, д. 9  В 2018 году партнёры планируют расширить инфраструктуру, чтобы охватить больше городов. Проект будет сопровождать масштабная информационная кампания «Переработай батарейки с Duracell», которая расскажет потребителям об экологических преимуществах утилизации по сравнению с другими способами переработки. Материалы, полученные в результате переработки, можно будет использовать в производстве карандашей, минеральных удобрений или даже железнодорожных рельсов.
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