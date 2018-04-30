Зачем Ленин в 1920 году создал Дальневосточную республику

Историю Дальневосточной республики (ДВР) схематично представляют так. В 1920 году по указанию Ленина на Дальнем Востоке было создано временное буферное государство, чтобы избежать вовлечения РСФСР в прямой военный конфликт с интервентами Антанты. Это государство было просоветским по сути, управлялось большевиками, но по форме — буржуазно-демократическим. ДВР дипломатическими методами постепенно заставила интервентов удалиться, разгромила и изгнала к концу 1922 года оставшихся белогвардейцев, после чего присоединилась к РСФСР. [С-BLOCK]

Эта схема страдает одним большим изъяном: если бы иностранные интервенты действительно хотели воспрепятствовать установлению советской власти на Дальнем Востоке, то никакой манёвр в виде учреждения ДВР им бы не помешал. Ибо ни для кого не было секретом, кто на самом деле верховодит в ДВР и чьим интересам она служит. Создание ДВР имело другую цель: избежать поспешной советизации края, слишком отличающегося по своему социальному укладу от европейской части России . Большевики опасались встретить сильное сопротивление местного населения, когда сами ещё не вполне контролировали большинство районов страны.

Основную часть населения Дальнего Востока в начале ХХ века составляли русские и украинские крестьяне-колонисты и казаки. В 1918 году большинство их выступило против советской власти, но, после укрепления белогвардейских правительств, стало выступать и против них. Громя армии Колчака, красные опирались на помощь местных партизанских формирований. Но сибирские и дальневосточные «красные» партизаны совсем не имели такой мотивации, как крестьяне европейской части России, поддерживавшие большевиков против возвращения помещиков. На Дальнем Востоке помещиков не было никогда, идеал коммуны совершенно не вдохновлял крестьян. Свобода и самоуправление — вот за что сибиряки и дальневосточники боролись и против большевиков, и против белых. Здесь были сильные партизанские формирования (фактически весь народ был вооружён), и большевики просто испугались восстанавливать против себя эту массу. В отношении Дальнего Востока была принята стратегия его постепенной интеграции в советскую государственность. [С-BLOCK]

РСФСР отправляла в ДВР деньги, оружие, боеприпасы, государственные и военные кадры, особенно последние. Так, все главнокомандующие Народно-революционной армии (НРА) ДВР были направлены «из центра»: Эйхе, Буров-Петров, Блюхер. Авксентьевский, Уборевич. Любопытна судьба первого премьер-министра ДВР Абрама Краснощёкова. Он был тоже назначен в ДВР решением Политбюро ЦК РКП (б) и выполнял инструкции по построению буржуазно-демократической государственности настолько добросовестно, что вызвал неудовольствие местных коммунистов. По их настоянию он был отозван, хотя сам Ленин признавал, что Краснощёков был фактическим организатором ДВР. По возвращении в Москву Краснощёков бросился во все тяжкие, устраивал кутежи, соперничал с Маяковским за Лилю Брик и в 1924 году был осуждён на 6 лет тюрьмы за растрату казённых средств и аморальное поведение. Выйдя на свободу через год по амнистии, Краснощёков стал примерным совслужащим, но в 1937 году попал под каток репрессий: в НКВД вспомнили, что он дружил с Троцким ещё до революции, в США . Остальные гражданские руководители ДВР были местные, и им повезло умереть своей смертью.

До конца 1920 года НРА ДВР выгнала войска атамана Семёнова из Забайкалья. В 1921 году она отразила попытки белогвардейских войск Семёнова и Унгерна снова овладеть Забайкальем и помогла Сухэ-Батору в установлении просоветского режима в Монголии . В 1922 году НРА разбила белогвардейцев в Приморье. Однако не менее, а, пожалуй, и более важным фронтом борьбы ДВР был дипломатический. ДВР удалось разобщить белогвардейцев и японских интервентов. [С-BLOCK]

Первоначально реальная территория ДВР занимала только небольшую часть Забайкалья с центром в городе Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ ). Но уже в мае 1920 года на переговорах с японским командованием было достигнуто соглашение о выводе японских войск из Забайкалья и Приамурья, что и было исполнено японцами до 21 октября 1920 года. Разбить белогвардейцев после этого не представляло большой сложности для НРА ДВР. В Приморье в это время власть принадлежала Приморской земской управе, в которой также преобладали большевики и сочувствующие им. Это дало возможность объявить об освобождении всей территории ДВР и провести в феврале 1921 года выборы в Учредительное собрание ДВР.

Но в мае 1921 года во Владивостоке произошёл белогвардейский переворот. Белые просили японцев не покидать Приморье. В этих условиях ДВР опиралась на поддержку США, в которых всегда была сильна партия противников вмешательства в дела советской России. Кроме того, США стремились не допустить укрепления позиций Японии на Дальнем Востоке. Нажим США заставил Японию возобновить переговоры с ДВР о выводе войск. Кроме того, делегация ДВР прибыла в декабре 1921 года на открывавшуюся в Вашингтоне международную конференцию по урегулированию в АТР. Хотя ДВР не получила официального дипломатического признания, но своё пребывание в Америке делегация сполна использовала для воздействия на правящие круги США. Япония несколько раз прерывала переговоры с ДВР о выводе войск, но не оказывала вооружённой поддержки белогвардейцам. Те были вынуждены отступать по мере того, как японские войска постепенно отводились к Владивостоку. Наконец, 10 октября Япония согласилась вывести войска из Приморья, что было выполнено к 24 октября. На следующий день части НРА вступили во Владивосток. [С-BLOCK]

Учредительное собрание ДВР, преобразовавшее себя в Народное собрание — высший орган власти буферного государства — было многопартийным. Большинство мест в нём принадлежало беспартийной левой крестьянской фракции, шедшей за большевиками — 183. 92 депутата были членами партии большевиков. 44 мандата было у правой крестьянской фракции. Кроме них, в парламенте ДВР было 24 эсера, 13 меньшевиков, 9 кадетов, 3 народных социалиста, 13 бурятских автономистов. В июне 1922 года состоялись выборы в Народное собрание 2-го созыва. Они проходили по партийным спискам и пропорциональной системе. 85 мест из 124 получили кандидаты от блока « коммунистов , профсоюзов, бывших партизан и беспартийных крестьян». Состоялась всего одна сессия Народного собрания 2-го созыва — 14 ноября 1922 года — на которой 88 из 91 приехавшего депутата проголосовали за упразднение ДВР и вхождение её территории в РСФСР на основании советских законов.