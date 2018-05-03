О заваленной пластиковыми бутылками Пивоварке рассказали федеральные СМИ

Проблема засоренности барнаульской реки Пивоварки, русло которой покрыто пластиковыми бутылками, заинтересовала федеральные каналы.

О бутылочном острове в районе Булыгино, который был хорошо виден с берега, сообщали еще в середине апреля. Но к концу месяца его размеры увеличились в разы. Теперь «ковер» из бутылок раскинулся на десятки метров.

Судя по кадрам, люди сбрасывали в реку не только бутылки, но и оконные рамы, обувь, двери и т.д. Горожане даже предложили изменить название реки на Бутылочную.

Абакан, Екатеринбург, Вскоре о экопроблеме Барнаула заговорили в разных российских городах — Свердловск Архангельск . Сюжеты о бутылочном острове вышли на федеральных каналах.

Паблик Barnaul22 организовал экологическую акцию. Собранные в ходе уборки пластиковые бутылки сдадут на вторичную переработку.