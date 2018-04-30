Поисковые службы потратили $100 тыс. при поисках беспечного отца с шестилетней дочкой

В декабре прошлого года австралиец Алан Лэнгдон, взяв свою 6-летнею дочь Кей, вышел в открытый океан на 6-метровом катамаране, планировалось он что он направится к заливу Бей-оф-Айлендс в северной части Новой Зеландии , но они пропали.

Мать девочки, новозеландка Айрин Вайлер, обратилась для начала в социальную службу, а не полицию.

Она находилась в разводе с отцом ребёнка, и однажды ей уже приходилось прибегать к помощи профессионалов, чтобы разыскать дочь, которая осталась с отцом.

Уайлер предположила, что в этот раз её бывший супруг увез Кей к себе на родину, в Австралию

В итоге службы обнаружили только через их в порту австралийского города Улладулла.

До этого весь месяц катамаран Лэнгдона искали самолёты и корабли береговых служб. По приблизительным оценкам, стоимость поисковой операции составила около $100 тыс.

Папа недоумевал, зачем такие меры поисков:

«Кей совершила 56-дневный круиз еще до того, как ей исполнился год, так что 27-дневное путешествие для нее — это недолго».

На вопрос, почему Лэнгдон оказался в Австралии, хотя обещал проложить свой маршрут вдоль берегов Новой Зеландии, он ответил, что попад в шторм.

Далее сломался руль катамарана и ветер начал сдувать их в сторону Австралии.

На судне не оказалось ни радио, ни спутника, ни аварийного маячка, по утверждению отца-яхтсмена.

В итоге, 6-летняя Кей, провела Рождество и Новый год на борту малюсенькой лодки, пересекающей Тасманово море в шторм.

Пока что горе-отцу не могут предъявить обвинения в крыже дочери.