На улицах Ташкента появился уникальный патруль

ДУШАНБЕ, 30 апр — Sputnik . В Ташкенте появился новый, уникальный патруль, сообщает Sputnik Узбекистан

Уточняется, что сотрудникам патрульно-постовой службы достаточно тех технических характеристик, которые есть у скутера: объема двигателя в 49 кубических сантиметров и скорости до 50 км/ч.

При этом, в отличие от автопатруля, мотопатруль более маневренный. При этом, стоимость скутера также значительно ниже, чем у мотоцикла.

"Преимущества скутера в том, что он легко пройдет там, где автомашина из-за своих габаритов не проедет. И в ночное время, в отличие от других мотосредств, скутер не разбудит ревом мотора жителей махаллей и кварталов. А в отличие от пешего мотопатруль гораздо быстрее. Следовательно, помощь людям прибудет быстро, повысится оперативность реагирования на происшествия", — отметили в ГУВД

Ранее сообщалось, что специальные группы будут нести службу на вокзале Ташкента, в Международном аэропорту и на площади Независимости, по одной на каждом объекте.

Сотрудники будут оказывать помощь иностранным гостям. Патруль обеспечен специальной экипировкой, в том числе мобильными телефонами PS Aртел, подключенными к звуковому переводчику «Транслейтер» и навигатору с картой столицы.