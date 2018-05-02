Екатеринбургская епархия ушла в соцсети ради Николая II

Екатеринбургская епархия завела аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», где рассказывает о последних днях жизни семьи императора Николая II . До этого императорские заметки публиковались только в сети Instagram, сообщает в среду, 2 мая, «АиФ-Урал»

Аккаунт епархии заведен от имени специально созданного портала к Царским дням — Царская-семья.рф. Записи начали публиковаться от 30 апреля, где говорится о последних днях жизни последнего русского царя Николая II и его семьи. Именно 30 апреля 1918 царская семья прибыла в Екатеринбург

«В 8.40 прибыли в Екатеринбург. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой — товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с кот. мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом — Ипатьева», — размещена первая запись из дневника Николая II в социальной сети (орфография сохранена — Прим. ред.).

До этого момента Екатеринбургская митрополия публиковала ежедневные заметки в своем аккаунте социальной сети Instagram. Портал Царская-семья.рф был создан в марте этого года специально к годовщине дня убиения царской семьи на Среднем Урале и крупному православному мероприятию «Царские дни», которое состоится в июле.