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Моряки застрявшего в ОАЭ танкера «Кристал Ист» в ближайшее время вернутся в Приморье
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Моряки застрявшего в ОАЭ танкера «Кристал Ист» в ближайшее время вернутся в Приморье 

Primpress 41 минуту назад
Фото: Primpress
Экипаж танкера «Кристал Ист» сможет вернуться в Приморье после оформления специальных документов, сообщает PRIMPRESS. Судовладельцем танкера является приморская компания ООО «Находка-Портбункер».
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