По маршруту международных речных перевозок Тунцзян-Хабаровск начался навигационный период

Харбин , 30 апреля / Синьхуа / — Отправка судна «Лунтуй-610» после успешного прохождения таможенной проверки из порта Тунцзян ознаменовала официальное возобновление движения судов по водному маршруту международных перевозок Тунцзян-Хабаровск.

Как стало известно, участок Тунцзян-Хабаровск в настоящее время является наиболее загруженным участком водных перевозок на реке Хэйлунцзян /Амур/. С началом навигационного сезона на реке возобновила работу таможня на речном КПП в Тунцзяне.

"Судну «Лунтуй-610» понадобится всего несколько дней, чтобы отвезти груз в Хабаровск и вернуться обратно. Благодаря постепенному упрощению процедуры таможенного оформления, все больше предприятий выбирают перевозки по Хэйлунцзяну", — отметил сотрудник ведомства по морским делам города Цзямусы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай / Лю Вэй.

В настоящее время через КПП Тунцзян, главным образом, импортируется в Китай древесина и экспортируются в Россию мелочные товары и рулонная сталь. Через него осуществляются смешанные перевозки из Тунцзяна в Москву

На фоне постоянного усиления торгово-экономических связей между Китаем и Россией в последние годы возрастает нагрузка на транспортную систему приграничных КПП вдоль Хэйлунцзяна. Активное использование местных КПП благоприятствует повышению открытости провинции Хэйлунцзян в северном направлении. -0-