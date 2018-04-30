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По маршруту международных речных перевозок Тунцзян-Хабаровск начался навигационный период
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По маршруту международных речных перевозок Тунцзян-Хабаровск начался навигационный период 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 30 апреля /Синьхуа/ — Отправка судна «Лунтуй-610» после успешного прохождения таможенной проверки из порта Тунцзян ознаменовала официальное возобновление движения судов по водному маршруту международных перевозок Тунцзян-Хабаровск.
Как стало известно, участок Тунцзян-Хабаровск в настоящее время является наиболее загруженным участком водных перевозок на реке Хэйлунцзян /Амур/. С началом навигационного сезона на реке возобновила работу таможня на речном КПП в Тунцзяне.
"Судну «Лунтуй-610» понадобится всего несколько дней, чтобы отвезти груз в Хабаровск и вернуться обратно. Благодаря постепенному упрощению процедуры таможенного оформления, все больше предприятий выбирают перевозки по Хэйлунцзяну", — отметил сотрудник ведомства по морским делам города Цзямусы /провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай/ Лю Вэй.
В настоящее время через КПП Тунцзян, главным образом, импортируется в Китай древесина и экспортируются в Россию мелочные товары и рулонная сталь. Через него осуществляются смешанные перевозки из Тунцзяна в Москву.
На фоне постоянного усиления торгово-экономических связей между Китаем и Россией в последние годы возрастает нагрузка на транспортную систему приграничных КПП вдоль Хэйлунцзяна. Активное использование местных КПП благоприятствует повышению открытости провинции Хэйлунцзян в северном направлении. -0-
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