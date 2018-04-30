Для российских космонавтов разработают сауну, рукомойник и стиральную машинку

Первый космический душ появился впервые в 1974 году на станции «Салют-4» и выглядел он весьма необычно.

Российские специалисты занимаются разработкой космической сауны и стиральной машинки, которые можно будет применить на орбитальных станциях и базах на других планетах. Об этом сообщает сайт Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш).

Первый космический душ появился впервые в 1974 году на станции «Салют-4» и выглядел он весьма необычно — это была складывающаяся кабина из полиэтилена, в которой космонавты могли мыться, не опасаясь, что влага попадет на электрооборудование станции. В последний раз подобную установку использовали на орбитальном комплексе «Мир».

МКС осталась без душевой из-за объемов, которые занимала кабинка и из-за того, что космонавты ленились вытирать внутренние стенки душа досуха. Отмечается, что космонавты неоднократно выражали желание получить новую душевую кабину. В настоящее время они обтираются влажными полотенцами и используют воду из тюбиков.

— Начать разработку средств санитарно-гигиенического обеспечения (душ, сауна, рукомойник, умывальник, стирка) и системы регенерации санитарно-гигиенической воды, — говорится в публикации о решении научно-технического совета института.

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