В Казани открыли пассажирскую навигацию по Волге 

Казанский речной порт открывает 30 апреля пассажирскую навигацию по реке Волге, сообщает пресс-служба министерства транспорта Татарстана.
Рейсы из Казанского речного порта до Верхнего Услона и до Садовой с заходом в Студенец, Нижний Услон, Ключищи будут организованы ежедневно. Их будут выполнять теплоходы типа «ОМ» и «Москва». Также Казанский речпорт запускает ежедневные рейсы до Свияжска, а с 26 мая запланировано открытие скоростных линий до Болгар и Тетюши.
Пригородные пассажирские перевозки вверх и вниз по Волге осуществляет судоходная компания «Татфлот». Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и АО «Судоходная компания „Татфлот“ подписали договоры на организацию транспортного обслуживания населения речным транспортом в пригородном сообщении. Ежегодно перед началом навигации судоходная компания проходит соответствующие экспертизы и проверки в Российском Речном Регистре и Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан.