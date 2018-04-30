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Фото: на фасаде мэрии появился портрет великого полководца
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Фото: на фасаде мэрии появился портрет великого полководца 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 30 апреля на фасаде мэрии Новосибирска к 9 Мая начали вешать портрет маршала Георгия Жукова.
Монтаж плакатов начался около 11:00 на здании мэрии по адресу Красный проспект, 34.
Один из них, поздравляющий горожан с праздником Великой Победы, повесили на главном фасаде здания, выходящем на Красный проспект. Второй — с портретом маршала Жукова — появился на торце здания со стороны улицы Депутатской.
Две недели назад на военном аэродроме Толмачёво под Новосибирском прошла первая тренировка механизированной колонны — она проедет по площади Ленина в День Победы. В ней приняли участие военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа.
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