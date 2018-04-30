Фото: на фасаде мэрии появился портрет великого полководца

Днём 30 апреля на фасаде мэрии Новосибирска к 9 Мая начали вешать портрет маршала Георгия Жукова

Монтаж плакатов начался около 11:00 на здании мэрии по адресу Красный проспект, 34.

Один из них, поздравляющий горожан с праздником Великой Победы, повесили на главном фасаде здания, выходящем на Красный проспект. Второй — с портретом маршала Жукова — появился на торце здания со стороны улицы Депутатской.