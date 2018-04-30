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Офицеры штаба Приамурского объединения ВВО успешно сдали нормативы по физической подготовке
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Офицеры штаба Приамурского объединения ВВО успешно сдали нормативы по физической подготовке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Проверка показала высокий уровень подготовки офицеров штаба. Часть офицеров выполнили нормативы на высший уровень.
В рамках комплексной контрольной проверки за зимний период обучения проверена физическая подготовка офицеров штаба общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Приамурье.
Проверка прошла под руководством председателя комиссии ВВО по физической подготовке подполковника Константина Черненок. Офицеры выполнили упражнения на быстроту, силу и выносливость. В зависимости от возраста проверяемые бежали 3 и 1 километр, подтягивались на перекладине, отжимались и поднимали гири. Быстрота оценивалась в челночном беге и на стометровке.
Проверка показала высокий уровень подготовки офицеров штаба. Часть офицеров выполнили нормативы на высший уровень.
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