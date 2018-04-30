И в Европе, и в Азии. Оренбург отмечает свой 275-й день рождения

Оренбург — административный центр Оренбургской области , первый камень в основание которого был заложен ещё при императрице Анне Иоанновне 19 (30) апреля 1743 года в междуречье Яика и Сакмары. Именно с той поры началась история столицы многонационального степного края.

«Здравствуй, трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, русский город; век стоять тебе покровом и оплотом и ширить могучие крылья свои!», -именно так говорил о столице степного края Владимир Даль

Оренбург трижды закладывался как крепость, четырежды становился губернским и областным центром, трижды — уездным, трижды переименовывался, трижды награждался высшими наградами Родины, был центром округа Средне-Волжского края, «степной столицей» Киргизской (Казахской) АССР с 1920 по 1925 годы.

Сейчас Оренбург, несмотря на 275-летие, молодой, современный и активно развивающийся областной центр. « АиФ Оренбург » решил вспомнить, каким наш город бывает в разное время года, как красив он днем и ночью, в дождь и снег. Предлагаем вместе с нами пройтись по его улицам и переулкам, полюбоваться на архитектурные здания и памятники.

Кстати

Есть легенда о появлении названия города. Якобы императрица Елизавета Петровна созвала своих министров и сказала: «Моя страна велика, но точных границ ее я не знаю. Хочу иметь свое ухо в Азии!» Так и назвали новый форпост — от сочетания двух немецких слов — «ухо» и «крепость».

С 1938 по 1957 годы город носил название Чкалов в честь базировавшегося у нас летного полка, где некогда служил знаменитый летчик. После первой мировой войны неблагозвучное немецкое название пытались заменить на другое. Предлагали несколько вариантов — Святогергиевск (в честь Святого Георгия Победоносца), Аннодар (поскольку Оренбург был основан «высочайшим даром» императрицы Анны Иоанновны), Щитоград (как пограничный город), и даже Пыльград.

Кстати

5 октября 1773 года крестьянская армия Пугачева окружила Оренбург. Полгода войско пыталось взять город, наступающие почти круглосуточно бомбардировали город из пушек и мортир. К январю 1774 года в Оренбурге почти не осталось ни одной целой крыши. Но ядер и бомб скоро стало не хватать, и пушкари заряжали орудия подходящими по размеру камнями. В ход пошли и медные деньги — «катькины пятаки», как называл их сам Пугачев из-за герба Екатерины II на них. Отчеканенные из медного сплава они весили до 60 граммов и пробивали кирасиру всадника с расстояния в 200 метров. Такая пальба давала и психологический эффект — летящие в воздухе монеты издавали устрашающий вой, да и осажденные видели, с какой расточительностью «пуляет» в них деньгами бунтовщик — а вдруг это и в правду император, оттуда у босяка такие деньги?

Кстати

Здание губернаторского краеведческого музея построено в стиле русского ампира. Изначально его строил для себя купец А. И. Еникунцев. Но пожить в роскошном доме ему так и не удалось — по преданию в доме оказался барабашка, и купец поспешил продать здание.

По другим данным, этим духом было привидение девушки, которая покончила с собой от неразделенной любви.

С середины 19 века губернатор В. Перовский приобрел дом под губернскую канцелярию. Чиновников барабашка (или приведение) не трогал ни разу.

Кстати

В Оренбурге на ПО «Стрела» с 1992 года освоено производство ретрокопий самолетов-истребителей Второй Мировой. Объединением уже произведено 3 восстановленных по фрагментам японских истребителя Mitsubishi A6M «Zero».

Два из них по заказу голливудской кинокомпании Touchstone Pictures для съемок фильма «Перл-Харбор», и один по заказу из Японии от фирмы Mitsubishi, где во время Второй Мировой и производились эти самолеты.

Для изготовления копии американцы привезли в Оренбург обломки «Зеро». Изучив их, конструкторы завода сделали чертежи, по которым и были построены самолёты.

Кстати

На улице Советской в Оренбурге стоит огромный, ростом больше 2 метров и весом почти 1,5 тонны Сарматский олень. Он установлен в 2010 году в память об уникальной находке сокровищ древних сарматов в курганах на территории Шарлыкского района в 1911 году.

Термин «сарматское золото» вошел в словарь археологии в конце 1980-х. В ходе раскопок Филипповских курганов на юге Оренбургской области были найдены уникальные золотые изделия V — IV веков до нашей эры. Находку признали научным открытием мирового значения, коллекция была изучена, описана, показана на многочисленных выставках.

Говорят, если ласково потереть рожки или нос оленя и прошептать желание в его большое ухо, оно обязательно исполнится.

Но главное в Оренбурге. конечно же, люди.