Культовые места Ростова: памятник Стачке, или «Пьяные ловят такси»

Если заезжать в Ростов по мосту Сиверса, к Главному автовокзалу, то первое, на что обращаешь внимание — это стоящий на холме памятник. По высоте он, конечно, не сравнится со стелой на Театральной площади или с Тачанкой, но у него тоже есть богатая история.

Здесь в 1902 году рабочие боролись против угнетения и бесправия

Ростовская стачка

Событие, которому посвящен мемориал, произошло в начале XX века. В то время ростовские рабочие трудились по 12 часов на заводах и фабриках, получали копейки, и их недовольство с каждым днем росло. А тем временем социал-демократическая рабочая партия распространяла прокламации с призывом бороться против угнетателей.

Чаша терпения ростовчан переполнилась, когда 2 ноября 1902 года в котельном цеху обсчитали рабочих, а недовольным предложили «пойти куда подальше». На следующий день в городе начались забастовки, и с 3 по 11 ноября на митинг в Камышевахской балке каждый день собирались по 30 тысяч человек. Люди требовали, чтобы им повысили зарплату, рабочий день сократили до девяти часов, а для их детей построили школы. Постепенно и не без помощи социал-демократов лозунги на забастовке стали звучать все более революционно: «Вперед, на борьбу с буржуями», «Долой царя и самодержавие!».

Ростовская стачка 1902 года

11 ноября полиция открыла огонь по митингующим, погибли семь человек, 17 были ранены. Участников Стачки начали разгонять, арестовывать и высылать. На заводах и предприятиях появились войска. В итоге людям пришлось вернуться к работе и забастовка закончилась, но о ней не забыли. В середине 50-х в Камышевахской балке построили улицу, которая в 1967 году получила название проспект Стачки. Она была названа в честь одной конкретной стачки, поэтому говорить во множественном числе «проспект Стачек» или «ехать по Стачкам» — неправильно.

Памятник

Через 65 лет после расстрела рабочих на склоне холма Камышевахской балки установили горельеф. На нем изображены профили суровых мужчин с тяжелыми взглядами и сжатыми кулаками. Рядом с горельефом из камня вырезаны цифры памятного года — 1902. Автор монумента — скульптор Эдуард Мирзоев.

Горельеф появился здесь раньше памятника

А в 1975 году на вершине холма над горельефом установили еще одну композицию: молодой рабочий держит знамя революции. Он подхватил флаг, который выронил его раненый товарищ. Тот держится одной рукой за своего друга, а другой опирается на наковальню. Автор композиции — скульптор Анатолий Скнарин.

— Скнарин начал трудиться над этим памятником едва ли не со студенческой скамьи. А накануне установки композицию пытались забраковать местные партийные чиновники. Созданные рукой Скнарина фигуры мускулистых рабочих в стиле античного искусства посчитали слишком эротичными, чтобы они стояли на крупнейшей транспортной магистрали Ростова, — пишет портал об архитектуре донской столицы «Ростов-Дом».

Кое-кто увидел в памятнике эротический подтекст

Городские власти даже обратились на кафедру философии РГУ за рецензией. Философы решили, что обнаженное тело свидетельствует о раскрепощенности духа организаторов стачки рабочих, поэтому придраться тут не к чему.

Многие памятники получают саркастичные прозвища. Например, Театральную стелу сравнили с иголкой и селедкой. Памятник Стачке тоже не стал исключением. Некоторые называют его «пьяные ловят такси», упорно видя в нем вместо рабочих, которые боролись против угнетения и бесправия, двух перепивших мужчин, один из которых не держится на ногах и отчаянно цепляется за товарища. Причем, это название монумент получил еще в советское время — такой вот странный цинизм.

Культовое место

Со смотровой площадки открывается красивый вид на город

Со смотровой площадки перед памятником Стачке открывается потрясающий панорамный вид на донскую столицу. Ростовчане назначают тут встречи, свидания, а когда стемнеет, приезжают полюбоваться с высоты на огни ночного города. Другие же, как участник группы «Каста» Хамиль, приходят сюда за вдохновением.

— Самым памятным местом для меня является памятник Стачке. Там я сочинил свой первый цельный текст, он назывался «Ростов-папа», — рассказал Хамиль в интервью порталу Welcome2018. — Каждый турист, если приедет в Ростов, сможет понять: устье Дона — удивительное место!

На сайте TripAdvisor туристы называют эту смотровую площадку «неромантичным местом с самым романтичным видом».

— Все уже давно забыли, чему посвящена композиция и откуда пошло название проспекта Стачки — одного из ключевых в городе, связывающего центр и Западный жилой массив. Но визуально монумент знают все — уж очень удачно он расположен, — написано в отзывах.

Летом и весной тут особенно красиво

Немногие ростовские свадьбы обходятся без фотосессии на этой смотровой площадке, на фоне памятника и города.

А с чем ассоциируется памятник Стачке у вас?