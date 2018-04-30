На Сахалине проходит митинг с требованием запретить отлов косаток и белух

Жители столицы острова протестуют против уничтожения — косаток и белух, узнав о намерении властей дать разрешение на отлов этих морских животных. Как сообщает ИА REGNUM, планы разрешить лов 13 косаток и 200 белух для продажи в океанариумы и зоопарки вынашивает Росрыболовство Решение должно быть принято в ходе общественных слушаний, которые пройдут 3 мая во Владивостоке . По данным экспертов, в Охотском море на данный момент обитают более трех тысяч косаток. На их продаже можно выручить до семи миллионов долларов, сообщает агентство. В митинге участвуют активисты местных экологических обществ «Друзья океана», «Эковахта Сахалина» и простые горожане. Также многие выступили в поддержку акции в социальных сетях. На митинге все желающие могли подписать петициюв адрес губернатора Олега Кожемяко , полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева , Росрыболовства с напоминанием о том, что во всем мире отлов косаток и белух запрещен. Однако в России профильные ведомства игнорируют мнения ученых и общественности.