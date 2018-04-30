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На Сахалине проходит митинг с требованием запретить отлов косаток и белух
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На Сахалине проходит митинг с требованием запретить отлов косаток и белух 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ИА Regnum
Жители столицы острова протестуют против уничтожения — косаток и белух, узнав о намерении властей дать разрешение на отлов этих морских животных. Как сообщает ИА REGNUM, планы разрешить лов 13 косаток и 200 белух для продажи в океанариумы и зоопарки вынашивает Росрыболовство.
Решение должно быть принято в ходе общественных слушаний, которые пройдут 3 мая во Владивостоке. По данным экспертов, в Охотском море на данный момент обитают более трех тысяч косаток. На их продаже можно выручить до семи миллионов долларов, сообщает агентство.
В митинге участвуют активисты местных экологических обществ «Друзья океана», «Эковахта Сахалина» и простые горожане. Также многие выступили в поддержку акции в социальных сетях.
На митинге все желающие могли подписать петициюв адрес губернатора Олега Кожемяко, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Росрыболовства с напоминанием о том, что во всем мире отлов косаток и белух запрещен. Однако в России профильные ведомства игнорируют мнения ученых и общественности.
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