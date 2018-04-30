Как правильно ухаживать за пионами: от посадки до размножения

Пионы могут достигать в диаметре 25 см и при этом радовать глаз всевозможными оттенками — от белых и нежно-розовых до тёмно-бордовых. Цветение продолжается в течение 10—15 дней, каждый из цветов продержится 6—8 дней. Если вы хотите увидеть пионы во всей красе, то стоит внимательно отнестись к показаниям термометра — в жаркую и сухую погоду цветение начинается раньше, а его продолжительность сокращается. Хоть это и неприхотливое растение, ему всё же требуется особый уход и внимание.

1. Посадка

Уход за кустом будет особенно эффективным, если вы изначально грамотно его посадите. Пионы нужно сажать на расстоянии 80—120 см друг от друга в заранее приготовленные ямки. Глубина ямы должна составлять 50—70 см. Такая глубина нужна для дренажа, среди многообразия которого пиону подойдут керамические черепки, гравий, керамзит и песок. Не забывайте, что корневище — это видоизменённый подземный побег, а значит, не стоит заглублять его больше, чем на 3—5 см, иначе цветы будут болеть.

2. Полив

Если вы успешно прошли этап посадки, то остальной успех в основном зависит от прополки, рыхления, полива и подкормки. Полив в случае засушливой погоды потребуется до конца июня. Далее пионы потребуют от вас воды только в конце августа — начале сентября, когда им понадобится 2-3 полива для развития молодых придаточных корней. Во всех случаях поливать нужно редко, но обильно, лучше всего тёплым вечером.

3. Формирование цветения

Не надейтесь обойтись одним поливом — в первый и второй год после посадки бутоны необходимо прищипывать для того, чтобы впоследствии ваш куст формировался здоровым. Начиная с третьего года пионы пасынкуют — удаляют боковые бутоны и оставляют по одному центральному на каждом стебле, что благотворно сказывается на качестве и размере цветов.

Для того чтобы сохранить такие красивые цветы от непогоды и случайности, лучше подвязывать стебли, так как у пиона они очень ломкие. Завядшие цветы удаляют, поскольку опавшие лепестки способствуют распространению серой гнили.

Если вас прельщают пионы в вазе на вашем столе, то лучше срезать их рано утром в сухую погоду, оставляя на растении не меньше половины нетронутых стеблей — в противном случае у пионов не заложатся цветочные почки и в последующие годы цветение будет беднее. То же относится и к профилактической обрезке.

4. Болезни и вредители

Конкурировать с вами за внимание к пионам будет множество болезней, особенно грибковых. На сырых кислых глинистых почвах цветы подвержены серой гнили, фитофторозу, ржавчине, пятнистости листьев, вызванной септориозом, аскохитозом, кладоспориозом, мучнистой росе, корневой и стеблевой гнили. Предотвратить болезни поможет общая профилактика этих заболеваний.

Её следует проводить ранней весной или поздней осенью, для чего достаточно будет однократно обработать пионы медным купоросом (100 г на 10 л воды). Если ваши подозрения пали на мучнистую росу, то для профилактики куст стоит опрыскивать коллоидной серой (40 г на 7 л воды), если на ржавчину — вам понадобится препарат «Топаз» (4 мл на 10 л воды) или бордоская смесь (100 шт. на 10 л воды).

5. Размножение

Вероятно, владельцы этих цветов подтвердят, что пионов много не бывает, поэтому их размножают делением корнеклубней. Эту процедуру проводят на 8—10 летних кустах во второй половине августа. Даже если вас устраивает количество пионов на участке (в чём мы очень сомневаемся), то деление может просто омолодить и оздоровить кусты, ведь на одном месте они могут расти только до 15 лет.

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6. Зимовка

Осенью, с наступлением устойчивых заморозков, остаётся последний этап работы — стебли пионов срезают, оставляя пеньки 2-3 см высотой над почками. Юные кусты в первую зиму нужно укрыть торфом или опилками, солома или листья для этого не подойдут, поскольку они могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

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