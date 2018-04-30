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Дайверы покормили с рук опасных тигровых акул
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Дайверы покормили с рук опасных тигровых акул 

News.ru 1 час назад
Ранним утром дайверы направились с Багамских островов на отмель с названием Tiger Beach, которая получила название за большое скопление в этом месте тигровых акул.
Тигровая акула является единственными представителем своего одноимённого рода семейства серых акул. Тигровые акулы широко распространены в тропическом и субтропическом поясе, их особенно много у островов в центральной части Тихого океана. Ведут ночной и раннеутрений образ жизни. Эти крупные хищники достигают длины 5,5 м. Питаютя они ракообразными, рыбой, морскими млекопитающими, птицами, змеями и черепахами. В желудках крупных особей находили несъедобные предметы. Тигровые акулы размножаются живорождением до 80 детёнышей. Биологи и рыбаки говорят о большой опасности этого вида для человека.
Но многочисленные дайверы Багамских остров уже не раз опровергали эти утверждения.
Дайвер из команды REISE спокойно прыгает в самое скопление голодных хищников. У него с собой для них лакомство, которое он умеет давать им с рук.
За ним следуют его соратники, а также приглашенные туристы, которым достался уникальный шанс поучаствовать в кормёжки хищной акулы.
Руководитель погружения также спокойно гладит этих гигантских рыб. Дайверы говорят, что за годы погружения на Tiger Beach их отношение к тигровой акуле перевернулось и они называют ее спокойным и уравновешенным хищником. Это место, облюбованное дайверами позволяет увидеть не только тигровых акул, а также лимонных, карибских рифовых акул, акулу-молот и акулу-няньку. Tiger Beach также известен своей чистой и спокойной водой. Видимость этих вод может достигать более 100 футов.
Благодаря политике Багамских островов, направленных на защиту окружающей среды и её обитателей, морская экосистема сохранена в первозданном виде, как и сотни лет назад.
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