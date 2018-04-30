Общественники в Латвии предложили ввести «антинацистский список Магнитского»

Лидер латвийского объединения «Против нацизма» (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европарламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза , а также спонсоров политических партий, которые поощряют и финансируют мероприятия или демонстрации «ветеранов‐нацистов», а также принимают в них участие. Об этом сообщило РИА «Новости».

В частности, в своей петиции Кузинс предложил блокировать счета на территории ЕС и ограничить ведение коммерческой деятельности для людей и компаний, поддерживающих идею нацизма, а также ограничить доступ к еврофондам.

Кузинс подчеркнул, что фактически петиция предполагает создание «антинацистского списка Магнитского».

По его мнению, санкции должны затронуть не только фашистские лозунги и символику, но также знаки и слоганы.

Общественный деятель предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма.