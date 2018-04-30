Общественники в Латвии предложили ввести «антинацистский список Магнитского» 

Лидер латвийского объединения «Против нацизма» (ЛАК) Янис Кузинс подал в Европарламент петицию с просьбой применять санкции против жителей, политиков и чиновников Евросоюза, а также спонсоров политических партий, которые поощряют и финансируют мероприятия или демонстрации «ветеранов‐нацистов», а также принимают в них участие. Об этом сообщило РИА «Новости».
В частности, в своей петиции Кузинс предложил блокировать счета на территории ЕС и ограничить ведение коммерческой деятельности для людей и компаний, поддерживающих идею нацизма, а также ограничить доступ к еврофондам.
Кузинс подчеркнул, что фактически петиция предполагает создание «антинацистского списка Магнитского».
По его мнению, санкции должны затронуть не только фашистские лозунги и символику, но также знаки и слоганы.
Общественный деятель предлагает сформировать группу из представителей разных государств, которые определят современные идеи и символы, близкие идеологии нацизма.
Ранее сообщалось, что госдепартаменту США направили обращение по поводу проявлений нацизма и антисемитизма на Украине и в Польше. В тексте говорится, что популярность нацистов обусловлена государственной поддержкой со стороны Киева. Украинские чиновники спонсируют ревизионизм в отношении холокоста.