Избавление от «греха»: какие ритуалы были у скопцов и хлыстов

Скопцы и хлысты — пожалуй, самые известные секты, существовавшие в России дореволюционные времена. Что же известно о практикуемых этими сообществами ритуалах?

Избавление от «греха»

Скопцы также называли себя «духовными христианами», «агнцами божьими» и «белыми голубями». Секта была основана в XVIII веке беглым крепостным Кондратием Селивановым, прежде принадлежавшим к хлыстам.

У скопцов считалось, что спасти свою душу можно только путем борьбы с плотью, а единственный путь к этому — оскопление, лишение человека «грешных» органов.

Поскольку рождаемости в общинах скопцов по понятным причинам почти не было, существовала практика вовлечения в секту новых членов путем, например, оскопления малолетних родственников членов общин. Скопцы иногда выкупали крепостных крестьян, также в ответ на согласие оскопиться. Некоторых просто соблазняли деньгами.

Поначалу скопцам удаляли только яички и часть мошонки, дробя их молотом и затем отжигая каленым железом для дезинфекции. Назывался этот обряд «огненным крещением». Впоследствии вместо молота стали использовать различные режущие орудия. Рану потом мазали различными мазями или посыпали порошками. На ее месте где-то через месяц образовывался рубец, чаще всего в форме подковы. Называли его «малой печатью». [С-BLOCK]

Однако после такой операции многие скопцы продолжали иметь способность к половому соитию, и тогда им стали удалять сам детородный орган. Эта операция называлась «царскою печатью». Осуществляли ее или вместе с ампутацией яичек, или через несколько месяцев после нее.

Существовала также «третья печать» — удаление сосков. Была и «четвертая печать» — вырезание на боку у скопца треугольника. Предполагается, что этот знак делался в том месте, где был пронзен копьем Иисус

Оскоплению («убелению») подвергали и женщин. Им удаляли половые губы, иногда отрезали клитор и груди. Однако после этого они не теряли способности к деторождению. Некоторые покинувшие общину скопчихи часто даже потом выходили замуж и рожали детей.

Кроме оскопления, одним из основных обрядов в скопческих общинах являлось «радение». Как правило, эти собрания устраивались накануне больших православных праздников или памятных дней, связанных с основателем секты Кондратием Селивановым. Во время радений исполняли православные песнопения, а также скопческие «распевцы» или «стихи», принимали в секту новых членов, устраивали особые пляски. При этом участники надевали на себя белые одеяния или длинные рубахи.

Святой дух «во плоти»

Секта хлыстов возникла в середине XVII столетия в среде православного крестьянства. Члены секты называли себя «людьми божьими» или «христововерами». Появившееся несколько позднее название «хлысты» произошло, по одной из версий, от практикуемого в секте обряда самобичевания, по другой это было видоизмененное «христы».

Основателем секты считается крестьянин Костромской губернии Данила Филиппович (Филиппов). По преданию, в 1645 году в его плоть вселился сам господь Саваоф, дав людям 12 новых заповедей.

Общины хлыстов назывались «кораблями». Во главе каждого «корабля» стоял «кормщик», которого называли также «Христом». При нем состояла и «кормщица», которую звали «Богородицей», «матушкой» или «пророчицей».

Основное отличие хлыстовского учения от христианского состояло в том, что хлысты верили: Бог может воплощаться в человеке бесчисленное количество раз. Воплотиться он может только в тех людях, которые ведут аскетический образ жизни. Поэтому хлыстами проповедовались пищевое и половое воздержание. Хотя они не признавали церковную обрядность, но иногда посещали православную церковь в целях конспирации.

Оргии под видом «радений»

Свои богослужения («радения») хлысты проводили по ночам. Во время радений они занимались самобичеванием, например, хлестали себя по телу жгутами и прутьями, а также кружились на одном месте, что доводило их до состояния экстаза.

Часто хлыстам приписывают занятия «свальным грехом». Дело в том, что они отвергали церковный брак и семейные отношения, зато у них был термин «духовное сожительство», который трактовался очень широко. Плотское возбуждение, которое охватывало сектантов в процессе радений, трактовали как «сошествие духа Святого». Поэтому неудивительно, что «радения» часто переходили в настоящие оргии.

Понятно, что и хлыстов, и скопцов подвергали всяческим гонениям и при царской, и при советской власти. Тем не менее, отдельные общины продолжали существовать в России еще в 20-е годы прошлого столетия.