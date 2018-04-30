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Курганские подростки гуляют по тонкому льду с пистолетом в кармане
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Курганские подростки гуляют по тонкому льду с пистолетом в кармане 

Уральский меридиан 26 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Современным детям стало скучно просто гулять во дворах и по улицам города. Каждый пытается найти себе развлечение и пусть даже оно опасно для жизни. Так, группа ребят, чтобы «оставит свой след в истории» соцсетей гуляет по тонкому льду Тобола. Все происходящее на камеру мобильника с берега снимают случайные прохожие и один из друзей экстрималов. На предостережение очевидцев парни отвечают грубо, даже матом.
С наступлением тепла юные любители острых ощущений возобновили игры в разрушенных цехах бывшего завода КЗКТ. Активно исследуют подростки расселенные аварийные дома в том же районе. Они забираются в подвал и на крыши, ждущих сноса домов и гуляют по обветшалой крыше.
Вчера, 29 апреля, по информации очевидцев, несколько ребят выстрелили из пневматического пистолета в витрину магазина игрушек в ТЦ Рио. Хрупкое стекло вдребезги. После случившегося хулиганы бросились врассыпную и выбежали на улицу через разные выходы ТЦ. Охрана торгового центра не успела вовремя среагировать, так как в основном они следят за супермаркетом, который находится в самом центре торгового зала. Кто были эти молодые люди, выясняет полиция. Они прибыли на место происшествия спустя несколько минут.
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