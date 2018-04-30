В Сибири появились пластиковые острова

В сибирском городе Барнауле на реке Пивоварка, в районе улицы Гоголя, местные жители засняли поразительную картину: реки не видно из-за горы пластикового мусора, который образовал целый остров.

Основную часть этого «ужасающего архипелага» составляют пластиковые бутылки, но тут можно найти самый разнообразный мусор, сооющает Barnaul22.

Бутылки не могут продвигаться ниже по течению, так как у мусора случился настоящий затор от его огромного количества.

Жители по-разному реагируют на происходящее. Кто-то предлагает переименовать реку в «Бутылочную», другие готовы сами взяться за уборку и призывают единомышленников, третьи разбираются, кто ответственен за поддержание чистоты на этом участке и почему бездействуют власти.