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На железнодорожном вокзале Новокузнецка споют военные песни
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На железнодорожном вокзале Новокузнецка споют военные песни 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Гармонисты встретят пассажиров поезда № 014Н Санкт-Петербург — Новокузнецк на перроне, а после будут исполнять знаменитые композиции на втором этаже вокзала.
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