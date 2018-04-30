Чем стирать белье, чтобы чисто и без проблем? Все о выборе чистящих средств

Можно ли найти стирающее средство, которое будет максимально эффективно при минимальных рисках, выяснил Sobesednik.ru

Стирка — такое дело, где без бытовой химии не обойтись, если хочешь пользоваться бельем приличного вида. При этом стиральные порошки считаются в хозяйстве одним из основных источников проблем.

ПАВ Любое моющее средство, в том числе для стирки вещей, имеет в составе ПАВ — поверхностно-активные вещества. Иначе бы оно лишилось способности что-либо очистить от грязи. Про ПАВ стоит знать, что они бывают разных видов: например анионные — более токсичны, неиногенные — менее. Проблема в том, что конкретных ПАВ очень много и зачастую только производитель знает, что в составе конкретного средства, какой это чистоты и в каком количестве. Более того, обычно в составе одного порошка есть и те ПАВ, и другие.

Фосфаты

В списке ингредиентов стиральных средств можно найти и фосфаты. Эти компоненты позволяют, во-первых, снизить количество ПАВ, во-вторых, уменьшить жесткость воды (тем самым облегчив стирку), в-третьих, препятствовать появлению накипи в стиральной машине, в-четвертых, сократить расход порошка, позволив сэкономить. Однако сейчас можно встретить и порошки без фосфатов. Почему, если они облегчают стирку? К ним много вопросов у экологов. В частности, считается, что фосфаты загрязняют водоемы, приводя к тому, что те зацветают. Для человека фосфаты неопасны. Тем не менее средства для стирки, в которых их нет, можно опознать по упоминанию в составе цеолитов.

Цеолиты

Цеолиты — природные компоненты, которые стали добавлять в порошки как альтернативу фосфатам. Шутка ли: цеолиты используют в пищевой промышленности, например для производства безалкогольных напитков и кормов для животных. Какое-то время цеолитные средства для стирки воспринимались как панацея и решение экологической проблемы. Но, увы, встала другая — и даже несколько: оказалось, что цеолиты ускоряют износ техники и вещей, пылят, а главное — плохо вымываются после стирки, тем самым повышая риск аллергических реакций у «пользователей» белья.

Отбеливающие компоненты

По мнению токсикологов, самых больших претензий в составе порошков заслуживают отбеливатели. Те самые, что лучше всего справляются с задачей по возвращению белым вещам их первоначального цвета. Они чаще всего бывают двух видов — оптические и кислородсодержащие. Есть еще хлорсодержащие, но об их опасности для кожи все прекрасно знают — и используют разве что для чистки сантехники. Стирают же с оптическими или кислородсодержащими. Первые лишь создают эффект белоснежности (проще говоря, вам кажется, что простыни стали белее, на самом деле нет), вторые — реально отбеливают, растворяя окрашивающие белье загрязнения, причем их можно использовать даже для цветных вещей (опознать такие отбеливатели можно по перкарбонату натрия в составе). Прекрасно же? Увы, в обоих случаях есть проблема с вымыванием отбеливателя после стирки — оптический остается на белье и может стать раздражителем, кислородный отбеливатель покидает его легче, но все равно требует нескольких полосканий.

Про жидкости

Средство для стирки не обязательно порошок. Сейчас в продаже достаточно жидких аналогов, и в каком-то смысле они предпочтительнее для деликатных вещей и детской одежды. Это, конечно, все та же бытовая химия, однако у нее есть как минимум два преимущества: первое — не пылит

и не раздражает слизистые органов дыхания, второе — легче вымывается.

Про полоскание

В случае со стиральными порошками есть только один способ реально минимизировать возможный вред: полоскать вещи. Но все и так это делают, так в чем проблема? Она в том, что одного раза мало. И двух — тоже. Эксперты рекомендуют 4–5 циклов полоскания.

Про мыло

На дворе XXI век, но многие до сих пор стирают мылом — например мамы маленьких детей, особенно страдающих атопическим дерматитом или аллергиями. И экологи считают это вполне оправданным, так как этот вариант средства для стирки максимально щадящий (если, конечно, в составе нет красителей и ароматизаторов). Мыло, в том числе натуральное оливковое (оно есть и для стирки) или детское, довольно сносно отстирывает, правда, в таком случае приходится жертвовать цветом белых вещей — после нескольких стирок они неминуемо сереют.

Про мыльные орехи

Интересный и популярный у сторонников экотемы вид средства для стирки — так называемые мыльные орехи. Это плоды кустарника семейства сапиндовых, который растет в Азии, традиционное средство для стирки, например, у народов Индии . Стирать такими орехами можно любые виды ткани, но результат будет такой же, как и у прочих «натурпродуктов»: с трудными пятнами они могут и не справиться. И стиральная машина при такой стирке ничем не защищена, в отличие от тех случаев, когда в ход идет обычный современный стиральный порошок.

Кстати

Порошок отзывают с рынка. П­очему?

Иногда случается, что санитарные службы отзывают какой-то вид бытовой химии — в том числе стирального порошка. Что это значит? Что в ходе проверки выяснилось: средство не соответствует требованиям. Есть немало показателей, которые оцениваются в ходе таких проверок, но оценивается главным образом общая токсичность средства — чтобы разбирать детали, нужно знать, что именно искать. Чаще всего средство «бракуется» именно по индексу токсичности. Почему такое средство вообще попадает на рынок? Увы, нередко случается так, что образец в ходе первичной экспертизы проходит по всем нормам, а потом производитель переходит на более дешевые компоненты, за счет чего токсичность растет.