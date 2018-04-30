Волонтёры начали поиски четырнадцателетней школьницы в чёрной куртке

Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск» сообщил, что 29 апреля ушла из дома в посёлке Ордынское и не вернулась Вероника Поцелуева 2004 года рождения. Девочку разыскивают волонтеры и полиция.

«Сейчас идёт сбор людей на поиск. Предполагаются поиски в лесу, в самом посёлке будем расклеивать ориентировки. Также в поисках участвуют полицейские. Известно, что девочка гостила у бабушки в Ордынке. В 20:40 она пошла гулять и не вернулась, телефон недоступен», — сообщил корреспонденту НГС координатор поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Алексей Романов

Согласно информации в ориентировке, пропавшая была одета в короткую чёрную куртку со светлыми рукавами, серые джинсы и спортивные кроссовки. Рост девочки около 170 см, телосложение худощавое, русые волосы подстрижены до плеч.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей, волонтеры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номера «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-903-904-6585, 8-953-887-1777, 8-951-387-0758.