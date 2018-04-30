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Как провести майские праздники в Москве с пользой
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Как провести майские праздники в Москве с пользой 

Мир24 59 минут назад
Московские парки ждут отдыхающих на майские праздники. Синоптики обещают теплую и ясную погоду, а значит, выходные можно провести с пользой для здоровья. Поможет и современный сервис: например, взять велосипед напрокат можно не выходя из дома, передает корреспондент «МИР 24» Написат Щамхалова.
Для того чтобы взять транспорт напрокат, необходимо зарегистрироваться на сайте московского велопроката. В личном кабинете можно выбрать срок аренды и сразу же оплатить услугу картой. Далее находите ближайшую станцию, вводите свой логин и пароль — и можно ехать в парк.
Маршрут через весь город. Такая прогулка полезна. Свежий воздух и пейзажи московских парков — секрет хорошего настроения на весь день, уверены заядлые велосипедисты. Всего в столице 430 станций и 4,5 тысячи двухколесного транспорта. Сейчас все больше людей выбирают именно такой способ передвижения.
«Обязательно будем кататься, будем гулять. Не будем сидеть дома, не будем жарить шашлыки. Будем ездить по центру — ловить солнышко. Тучки нас не пугают», — говорит жительница столицы.
Праздник на любой вкус — именно такую цель ставят перед собой в Парке Горького. Программа на 1 мая расписана до самого вечера, около 20 мероприятий — от уроков фехтования до шахматного турнира.
«Есть где потанцевать, есть где просто посидеть и выпить чаю. У нас есть мастер-классы, у нас есть пленэры по рисованию, есть обсерватория, где можно наблюдать за звездами», — говорит пресс-секретарь парка Борис Болелов.
Не останутся в стороне и любители искусства: мастер-классы для начинающих актеров, концерт классической музыки и кинопоказ. В летнем зале все желающие смогут — еще до премьеры — посмотреть мультфильм режиссера Криса Дженкинса.
Летний сезон продолжится до конца октября. Это значит, что у жителей и гостей столицы впереди еще целых полгода для активного отдыха на свежем воздухе.
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