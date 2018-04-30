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Власти Приморья обещают, что застрявшие в ОАЭ моряки вскоре вернутся на родину
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Власти Приморья обещают, что застрявшие в ОАЭ моряки вскоре вернутся на родину 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Экипаж арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах российского танкера Crystal East в ближайшее время сможет вернуться на родину, сообщается на сайте администрации Приморского края.
«В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину», — говорится в сообщении.
После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, с портовыми властями удалось согласовать возможность замены экипажей двух российских танкеров, принадлежащих обанкротившемуся ООО «Находка-Портбункер».
Все финансовые обязательства по возвращению моряков возьмет на себя АО «Газпромбанк», ранее наложившее арест на Crystal East из-за долгов судовладельца.
Crystal East находится в ОАЭ с лета 2017 года. В декабре прошлого года семь членов экипажа вернулись в Приморье, им на смену прислали экипаж из семерых человек, чтобы следить за судном. В марте 2018 года моряки написали письмо в генконсульство России в ОАЭ с просьбой помочь вернуться на родину, так как на судне закончилось топливо.
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