Власти Приморья обещают, что застрявшие в ОАЭ моряки вскоре вернутся на родину

Экипаж арестованного в Объединенных Арабских Эмиратах российского танкера Crystal East в ближайшее время сможет вернуться на родину, сообщается на сайте администрации Приморского края.

«В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину», — говорится в сообщении.

После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева , с портовыми властями удалось согласовать возможность замены экипажей двух российских танкеров, принадлежащих обанкротившемуся ООО «Находка-Портбункер».

Все финансовые обязательства по возвращению моряков возьмет на себя АО «Газпромбанк» , ранее наложившее арест на Crystal East из-за долгов судовладельца.