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Мужики — огонь: челябинские пожарные снялись в брутальной фотосессии к своему празднику
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Мужики — огонь: челябинские пожарные снялись в брутальной фотосессии к своему празднику 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня, 30 апреля, профессиональный праздник отмечают пожарные. Мы решили показать бесстрашных мужчин, которые ежедневно спасают жизни и дома челябинцев. Фотокорреспондент 74.ru Илья Бархатов поймал в объектив сотрудников челябинского пожарно-спасательного гарнизона между выездами на вызовы. Смотрим, что из этого получилось.
— Все они немногословны, не любят афишировать себя. Кто-то может принять это за стеснение. Выполняя свою работу, они полностью отрешаются от всех проблем. У всех очень добрые глаза. Только добрый человек способен на самопожертвование: каждый раз заходя в огонь, они не знают, что их там ждёт, — рассказала пресс-секретарь челябинского пожрано-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.
Андрей Дубровин, помощник начальника караула, прапорщик
Андрей Коковкин, командир отделения, прапорщик
Вадим Закиров, старший сержант
Владимир Танаев, начальник караула, старший лейтенант
Вячеслав Павлов, помощник начальника караула, старший прапорщик
Вячеслав Рязанцев, рядовой
Евгений Чипышев, помощник начальника караула, старший прапорщик
Максим Каленик, сержант
Сергей Бершауэр, прапорщик
Юрий Захаров, водитель, младший сержант
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