Бамбук обогащает крестьян китайской провинции Сычуань

Чэнду , 30 апреля / Синьхуа / — Входящий в ежедневный рацион панд бамбук возделывается ныне как важное растение, чтобы помочь нуждающимся людям избавиться от бедности на юго-западе Китая

Фан Юнци бросил школу, когда ему исполнилось 14 лет, потому что его родители не были в состоянии платить за обучение. Проживая в местности окруженной бамбуковыми лесами, ни он, ни его односельчане не могли представить, какую ценность представляет бамбук.

Сегодня, изготавливая поделки из бамбука, Фан зарабатывает на своем ремесле более одного миллиона юаней в год /158 тыс. ам. долл. / благодаря увеличившемуся потоку туристов, желающих увидеть красоту бамбуковой рощи.

Жители поселка Байцзе выращивают на перегнившем бамбуке бамбуковые грибы, считающиеся деликатесом в некоторых азиатских странах.

В прошлом рабочий-мигрант из сельской местности 49-летний Лун Чаогуй решил остаться в деревне и развивать свой собственный бизнес, ведь он считает, что бамбук — это «золотой ключик» для перемен в его тяжелой жизни. Сначала он продавал бамбук и побеги бамбука, а потом начал выращивать бамбуковые грибы, от продажи которых в прошлом году он заработал свыше 400 тыс. юаней. В текущем году Лун собирается расширить свой бизнес.

Высокий спрос на данный вид грибов подтолкнул других жителей деревни заняться бизнесом, связанным с бамбуком.

Бамбук, который выращивался как сырье для производства бумаги, древесного угля, вина и волоконных изделий, привлек большое количество предприятий в провинцию Сычуань /Юго-Западный Китай/, а производство этой продукции способствовало повышению уровня занятости и доходов местного населения.

"Благодаря огромнейшей площади бамбуковых лесов бамбуковая индустрия превратилась в опорную отрасль некоторых регионов пров. Сычуань. Общий объем производства данной отрасли достиг 1 млрд юаней", — сказал замначальника провинциального управления лесного хозяйства Ма Пин.

В провинции насчитывается более чем 1,16 млн га коммерческих бамбуковых плантаций, которые также являются домом для 1800 панд.

Крестьянин Чэнь Инцзюнь из поселка Волун пров. Сычуань раньше занимался выращиванием картофеля и кукурузы, но качество его жизни значительно улучшилось, когда он начал выращивать бамбук на своей ферме для гигантских панд после подписания договора с местным правительством.

Он с успехом избавился от бедности вместе с другими крестьянами из более чем 3 тыс. домохозяйств его поселка, которые также присоединились к проекту под управлением правительства. Ожидается, что еще больше нуждающихся людей будут избавлены от бедности в ближайшие годы. -0-