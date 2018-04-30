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Ханийские террасные поля
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Ханийские террасные поля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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