Ханийские террасные поля

Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля / Синьхуа / — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уезд Юаньян /пров. Юньнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — Ханийские террасные поля в уездах Юаньян и Люйчунь Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ — настоящее чудо земледельческой культуры, созданное местными жителями, среди которых преобладают представители народности хани, и в 2013 году внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.