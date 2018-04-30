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Подработка для интеллигенции: кто шел в шабашники
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Подработка для интеллигенции: кто шел в шабашники 

Русская семерка 32 минуты назад
Фото: Русская семерка
Шабашкой или колымничеством в СССР называли сезонные работы, обычно связанные со строительством или ремонтными работами, и служившие дополнительным источником дохода для многих советских граждан.
Кто такие шабашники?
Наверное, мало кто знает, что само слово «шабашка» происходит от еврейского «шаббат» («суббота»). Дело в том, что ортодоксальным иудеям по субботам работать запрещено, а для выполнения необходимых работ они в этот день нанимают гоев — людей, не принадлежащих к иудейской вере. В советскую эпоху многие колхозы и совхозы имели лишние средства, но при этом не могли заказать необходимый объем работ у таких государственных структур, как «Межколхозстрой». Зато они могли заключать договора с временными трудовыми коллективами. Обычно речь шла о строительстве отдельных объектов, таких, как школы, зернохранилища, коровники и т.д. Важным нюансом являлось то, что оплата за эти работы производилась тут же на месте, и наличными. Участников временных строительных бригад стали называть шабашниками. Чаще всего бригады шабашников формировались летом, когда наступал сезон отпусков. За месяц шабашники успевали сдать работу «под ключ» и получали на руки сумму, равную их зарплате за несколько месяцев на основной работе. Также институт шабашничества стал благодатной почвой для расхищения бюджетных средств и строительных материалов.
Подработка для интеллигенции
Кто же шел в шабашники? Очень часто это были вовсе не профессиональные рабочие, а люди с высшим образованием — преподаватели, инженеры. Попадались даже люди с учеными степенями. Интеллигенция в те годы считалась всего лишь «прослойкой». В большинстве случаев за интеллектуальный труд платили гораздо меньше, чем за строительные работы. А людям надо было кормить семьи. Поэтому неудивительно, что шабашничество было так популярно. По данным УБХСС МВД СССР, в 1983 году в СССР насчитывалось 40 тысяч бригад шабашников, общая численность работников которых составляла 280 тысяч человек. Похожий статус имели и студенческие стройотряды, которые также занимались сезонными работами во время каникул. Для некоторых именно летние шабашки становились основным видом дохода. Числясь в каком-нибудь НИИ сотрудниками с копеечным окладом, они целый год жили на то, что заработали летом.3 Власти, разумеется, старались не афишировать это широко распространенное в Советском Союзе явление. В прессе о шабашниках практически не упоминали, так как это дискредитировало советскую экономическую систему, при которой высокообразованные люди вынуждены были заниматься малоквалифицированным трудом, чтобы подзаработать. Хотя существовали книги и фильмы, в которых действовали персонажи-шабашники.
«Шабашка» и «халтура»
После распада Советского Союза шабашники также продолжали свою деятельность, но теперь работали в основном на частных хозяев, имевших возможность оплатить их труд. К примеру, их нанимали для постройки дач, сараев и других объектом на приусадебном участке. В наше время в России бригады отечественных шабашников практически полностью заменили гастарбайтеры из Средней Азии. Слово «шабашка» существует в обиходе российских граждан до сих пор. Теперь так называют любой побочный заработок (то же самое — «колым» или «халтура»). Мало кто из россиян в условиях сегодняшней непростой экономической реальности упускает возможность «сшибить деньгу» на стороне… Тут будет уместно вспомнить выражение: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»
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