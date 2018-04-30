«И вы туда…»: Альбина Джанабаева побывала на «Доме-2»

Известная певица Альбина Джанабаева решилась на выступление, которое не смогло порадовать ее истинных поклонников. Исполнительница посетила площадку телевизионного шоу «Дом-2» и выложила несколько снимков оттуда в сеть, что вызвало неоднозначную реакцию у ее подписчиков.

Эстрадная певица, актриса и телеведущая, не так часто появляющаяся в последнее время на каких-либо концертах, видимо, решила заполнить появившуюся прореху в своей карьере и приняла участие в съемках скандальной «телестройки». На шоу Джанабаева спела одну из последних своих песен, а соответствующие фотографии и видеоролик опубликовала в своем личном микроблоге.

Однако этот поступок вызвал диаметрально противоположную реакцию у поклонников бывшей солистке группы «ВИА Гра». Многие из них просто не поняли, зачем она отправилась на эту передачу. Другие отметили, что Альбина выбрала не очень хороший способ для увеличения своей популярности, посетив «Дом-2». А часть ее подписчиков и вовсе просто разочаровалась в своем кумире после этого выступления. «Альбиночка, что Вы там делаете?» «И вы туда… На Дом-2…» «Выступление на великой сцене состоялось, это же Ла-Скала современной музыки…» «Как несерьёзно, разочарована в вас, неужели так много денег заплатили…» «А зачем петь в дурдоме, что нет достойных передач?» «Альбиночка, зачем вы там?» «Никуда не приглашают? Приперлась на Дом-2. Меладзе куда смотрит? За деньги мать родную продадите!»

К слову, некоторые Интернет-пользователи не увидели в выступлении Джанабаевой ничего зазорного. Они отметили, что это всего лишь ее работа. А самые ярые фанаты певицы заявили, что никогда не смотрели «телестройку», но ради нее они решились на этот сложный для них шаг.