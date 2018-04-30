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Развитие сельского предпринимательства в уезде Июань
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Развитие сельского предпринимательства в уезде Июань 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.
Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.
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