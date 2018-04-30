Развитие сельского предпринимательства в уезде Июань

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля / Синьхуа / — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.

Цзыбо /пров. Шаньдун/, 29 апреля /Синьхуа/ — В течение последних лет власти уезда Июань городского округа Цзыбо провинции Шаньдун /Восточный Китай/ активно привлекают сельскую молодежь и бизнесменов к созданию в деревнях уезда различных предприятий сельхозпереработки, художественных ремесел, растениеводства с местной спецификой.