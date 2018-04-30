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Большие панды Сынянь и Сыюньюнь готовятся к первой встрече с жителями Сямэня
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Большие панды Сынянь и Сыюньюнь готовятся к первой встрече с жителями Сямэня 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 29 апреля /Синьхуа/ — Самцы-близнецы Сынянь и Сыюньюнь из Чэндуского центра по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-западный Китай/ в настоящий момент проходят адаптационно-подготовительный период в павильоне больших панд зоопарка «Царство животных Линлин» в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Ожидается, что уже в мае они предстанут перед посетителями. Бамбуковые медведи пробудут в Сямэне 5 лет.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 29 апреля /Синьхуа/ — Самцы-близнецы Сынянь и Сыюньюнь из Чэндуского центра по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-западный Китай/ в настоящий момент проходят адаптационно-подготовительный период в павильоне больших панд зоопарка «Царство животных Линлин» в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Ожидается, что уже в мае они предстанут перед посетителями. Бамбуковые медведи пробудут в Сямэне 5 лет.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 29 апреля /Синьхуа/ — Самцы-близнецы Сынянь и Сыюньюнь из Чэндуского центра по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-западный Китай/ в настоящий момент проходят адаптационно-подготовительный период в павильоне больших панд зоопарка «Царство животных Линлин» в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Ожидается, что уже в мае они предстанут перед посетителями. Бамбуковые медведи пробудут в Сямэне 5 лет.
Сямэнь /пров. Фуцзянь/, 29 апреля /Синьхуа/ — Самцы-близнецы Сынянь и Сыюньюнь из Чэндуского центра по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-западный Китай/ в настоящий момент проходят адаптационно-подготовительный период в павильоне больших панд зоопарка «Царство животных Линлин» в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Юго-Восточный Китай/.
Ожидается, что уже в мае они предстанут перед посетителями. Бамбуковые медведи пробудут в Сямэне 5 лет.
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