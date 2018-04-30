Превращение мусора в электричество на МСЭС в Чунцине

Чунцин , 29 апреля / Синьхуа / — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай / вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.

Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.

Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.

Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.

Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.

Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.

Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.

Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.