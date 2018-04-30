Ещё
Превращение мусора в электричество на МСЭС в Чунцине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Превращение мусора в электричество на МСЭС в Чунцине 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.
Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.
Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.
Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.
Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.
Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.
Чунцин, 29 апреля /Синьхуа/ — Мусоросжигательная электростанция /МСЭС/ в районе Ваньчжоу Чунцина /Юго-Западный Китай/ вырабатывает электроэнергию из сжигаемого бытового мусора, который доставляется сюда из городских кварталов, более чем 500 административных деревень и крестьянских общин, а также с русла реки Янцзы.
Согласно статистическим данным на 27 апреля 2018 года, за 3 года работы эта первая в районе водохранилища Санься МСЭС утилизировала 712 тыс. тонн бытового мусора в ваньчжоуском бассейне Янцзы, выработала 233 млн кВт/ч электричества, позволила сократить выбросы сернистого газа на 122,96 тонны, окиси азота на 237,77 тонны, дымовой пыли /частиц PM/ на 857,62 тонны.
ИА Синьхуа: последние новости
По позициям сирийских военных в провинциях Хама и Алеппо совершены ракетные удары -- СМИ Большие панды Сынянь и Сыюньюнь готовятся к первой встрече с жителями Сямэня Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Россией надо общаться с позиции силы»215
Сирийские военные объекты атакованы ракетами261
Миллионеры бегут за границу936
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера434
В Варшаве проходит акция в поддержку России113
Видео
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире Кавказ
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение