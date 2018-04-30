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Бесплатные майские экскурсии в музее «Садовое кольцо»
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Бесплатные майские экскурсии в музее «Садовое кольцо» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Музей «Садовое кольцо» подготовил двухдневную программу к Празднику Весны и Труда.
Экскурсия «История Мещанского района» состоится 1 и 2 мая (начало в 12:00). Участники увидят основную экспозицию музея и узнают об истории развития самого купеческого района Москвы — Мещанского. Им расскажут о местных памятниках архитектуры, о пожаре 1812 года и о том, какой урон он нанес Мещанскому району, покажут, как менялась эта часть города с древнейших времен и до наших дней.
1 мая в 15:00 начнется самокатная экскурсия «Тайны и легенды Сухаревой башни». Она будет разделена на две части. Гости узнают об истории башни, о людях, чьи судьбы были связаны с ней. Экскурсоводы расскажут легенды и предания этого таинственного места. В конце первой части экскурсии состоятся дебаты по поводу необходимости восстановления Сухаревой башни. Вторая часть — прогулка на самокатах, во время которой участники подъедут к месту, где раньше стояла башня. Приходить нужно со своими самокатами.
2 мая в 15:00 проведут велосипедную экскурсию «Московский Иерусалим». В Мещанском районе, как и в Иерусалиме, находятся храмы многих конфессий: мечеть, синагога, армянская церковь, древний православный храм Трифона в Напрудном. На экскурсию нужно приходить со своими велосипедами.
Для участия во всех мероприятиях необходима предварительная регистрация по телефону: +7 (495) 608-92-16.
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