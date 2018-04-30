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Стало известно, когда застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья вернутся домой
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Стало известно, когда застрявшие в ОАЭ моряки из Приморья вернутся домой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 30 апр — РИА Новости. Российских моряков с судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, заменят на иностранный экипаж, чтобы приморцы могли вернуться домой, сообщает администрация Приморского края.
Танкер «Кристал Ист» компании-банкрота «Находка-Портбункер» находится в ОАЭ с июня 2017 года. На судно "Газпромбанком" наложен арест. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна «Кристал Ист» вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества. Также сообщалось о долгах по зарплате. Судовладелец из-за банкротства не может найти смену экипажу. В конце марта морякам выплатили долги по зарплате.
Международная федерация транспортных рабочих на Дальнем Востоке написала врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, после этого власти края обратились к полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и руководству «Газпромабнка» с просьбой разрешить ситуацию. На прошлой неделе экипаж судна подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков,
"После вмешательства в ситуацию полпреда президента в ДФО, АО «Газпромбанк» и генеральное консульство России в Дубае (ОАЭ) согласовали с портовыми властями Шарджи возможность замены экипажей на иностранных моряков и ещё одного российского танкера", — говорится в сообщении.
По словам представителей «Газпромбанка», они берут на себя все финансовые обязательства по репатриации моряков, включая оплату проживания в гостинице и вылет в Находку. «В ближайшее время, после оформления необходимых документов и прибытия новых экипажей, российские моряки получат возможность покинуть свои судна и вернуться на родину», — отмечается в сообщении.
Как отмечают власти, на момент ареста задолженность перед моряками составляла 26 миллионов рублей, сейчас она снижена на 10 миллионов рублей.
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