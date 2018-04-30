В Приморье станет Общественной палатой больше

В русле моды на создание всякого рода общественных органов Дума Шкотовского муниципального района утвердила положение об Общественной палате . Запущена процедура сбора анкет кандидатов в члены ОП района, сообщает PRIMPRESS.

Общественные советы и палаты существуют сегодня на всех уровнях российской власти. Дошла очередь и до Шкотовского района.

Согласно принятому положению в состав ОП входит семь человек. Кандидаты согласовываются путем консультаций главы района с общественными объединениями, иными НКО, РАН . Список кандидатов утверждается районной Думой. Срок полномочий членов палаты — три года.

ОП имеет право на разработку проектов нормативных актов, поддержку гражданских инициатив, общественную экспертизу МПА. Впрочем, решения Общественной палаты носят рекомендательный характер. Муниципальные органы власти, согласно тому же положению, обязаны палате помогать.