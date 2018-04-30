«Бессмертный полк» полк пошел по соцсетям

В прошлом году в регионе перед 9 мая быстро набрал популярность запущенный в социальных сетях флешмоб #бессмертныйполкхабаровск. Как сообщает ИА « Хабаровский край сегодня», сотни жителей края делились воспоминаниями и фотографиями своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Хабаровск стал первым городом, жители которого целенаправленно и массово запустили акцию «Бессмертный полк» в социальных сетях.

ИА «Хабаровский край сегодня» призывает жителей региона поддержать акцию и публиковать истории их родственников, ветеранов войны и в этом году. Агентство публикует несколько историй «Бессмертного полка», рассказанных хабаровчанами.

aleksa_gom: Кудашев Трофим Тимофеевич, 1917 г. — 2015 г. В 1940 году был призван в действующую армию. 28.07.1941 года попал в окружение под Могилёвом , где его контузило (ранение в голову штыком), попал в плен. Очнулся в лагере, не мог понять где он находится и что происходит вокруг. Потом их отправили в Польшу , Деблен. Когда он туда попал, там находилось около 120 тысяч солдат, затем начался тиф (вши), как вспоминал дед их было столько, что по них ходили, как по ковру. После этой эпидемии в лагере осталось только около 5 тысяч солдат. Его спасло только то, что он в детстве уже переболел тифом и был иммунитет. Позднее был направлен в Кёльн , где работал слесарем. Побег не удавался из за болезни, которая настигла деда. Это была куриная слепота… Здесь же он познакомился с балующей женой Евдокией Сергеевной, с которой прожил всю свою жизнь, воспитав четырёх детей. 12.03.1945 года им наконец-то удалось бежать. Позже он готовился к новой войне с Японией , но туда так и не попал… Вернулся с войны в ноябре 1945 года в Саратов

Кудашев Трофим Тимофеевич

@shatikhab: Это мой прадед Матыцин Виктор Мартемьянович, родился 15.10.1­925. Конечно же, как и многие в военное время, он прибавил себе год, чтобы уйти на фронт. Ушел на фронт в 1943 году, служил под командованием Рокоссовского К. К. Воевал на танке Т-3­4. Награжден медалями «За взятие Будапешта », «За взятие Вены », а также были еще награды, но сейчас уже и не вспомню, какие, информация утеряна. Из Вены их развернули и направили на Дальний Восток. В ходе боев японцами под танк бросился камикадзе, дедушка остался жив, но получил ожоги ног. Очень горжусь своим дедушкой. Отчество у меня, в честь прадедушки, он был очень этому рад.

Матыцин Виктор Мартемьянович

@katyusha_hab: Мой дед — ТРАНИН НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1916 — 1991) Старший сержант, командир пулеметного расчёта 954 стрелкового полка 194 стрелковой Речицкой краснознаменной дивизии (2-й Белорусский фронт). Принимал участие в форсировании реки Десна (ранен, награжден медалью «За отвагу»), битве на Курской дуге, Гомельско-Речицкой операции и освобождении Речицы (дважды отличился, лично уничтожив несколько пулеметных точек противника с их расчетами, снова награждён медалью «За отвагу»), форсировании рек Днепр, Висла , Одер. В ходе Ломжа-Ружанской наступательной операции 06.10.1944 г. при прорыве сильно укрепленной линии обороны противника на правом берегу реки Нарев из своего пулемета уничтожил пулеметную точку противника и заставил залечь, затем повернуть обратно противника, поднявшегося в контратаку, за что был награждён Орденом Красного знамени.

ТРАНИН НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

sia_la: Степан Андреевич Коврига. Мой дедушка. Ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Сначала пулеметчиком, позже сапером в танковом корпусе. Участвовал в боях за освобождение Риги . После окончания Великой отечественной войны, освобождал от японцев Харбин , Мулин. Дважды был ранен. Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией », «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени. Всегда очень гордилась и продолжаю гордиться своим дедушкой!

Степан Андреевич Коврига

Yurchenkoym: Мой прадед — Матвеев Александр Терентьевич , родился 2 июля 1899. В армии с 1919 г. Занимал ряд командных и тыловых должностей. Знаменитые слова «нас водила Родина на Кронштадтский лед» имеет к нему прямое отношение. Участвовал в составе 1-го Украинского фронта. В январе 1945 был ранен в местечке Рукав, Польская Народная Республика. Награжден орденами «Ленина» и «Красного Знамени», медалью «За победу над Германией». После войны служил комендантом в немецком городке на территории бывшей ГДР.

Матвеев Александр Терентьевич

Цыбульник Пётр Андреевич

@nastyagrinc: Мой прадедушка, Гринцевич Павел Александрович воевал отважно до 1944 года. Немного не дошел, совсем чуть-чуть… Убили при форсировании Днепра в 23 года. 23 года… Задуматься, такой юный возраст! Учиться, жить, радоваться, воспитывать детей… Но нет, война унесла мечты деда, исполнив только одну — ПОБЕДУ И МИРНУЮ ЖИЗНЬ ПОТОМКОВ!

Гринцевич Павел Александрович

sosnina_valeriya: На фото мой прадедушка Попов Михаил Димитриевич . 28 июня 1941 года его и ещё двух его братьев, Георгия и Василия забрали на фронт. На тот момент моему прадедушке Мише уже было 38 лет и у него было четверо детей. Младший брат Георгий был врачом в военно-морском флоте, погиб в 45 году в Мурманске . Старший брат Василий пропал без вести… А мой прадедушка сначала был наводчиком пушки, потом командиром орудия, и он прошёл всю войну до конца, но после Победы над фашистами, вернувшись на Дальний Восток, его не пустили домой.. А с Красной речки отправили сразу эшелоном на войну с Японией, не дав возможности даже увидеться со своей женой и детьми, даже весточку передать о том что жив своей семье, которая жила совсем рядом в с. Новотроицкое. Моя прабабушка и их четверо детей не получили никакой информации о прадедушке, и уже отчаялись ждать его, ведь салют Победы прогремел уже очень давно. Но он вернулся! 11 октября, живым и невредимым, с 9-ю боевыми медалями, с 2-мя орденами, с многочисленными благодарностями от Сталина! И прожили они с моей прабабушкой ещё после войны долго и счастливо! И родились у них ещё 2 дочки, мои две любимые бабушки! Прадедушка Миша умер в 1983 году в возрасте 80-ти лет. Светлая память, бесконечная слава и благодарность!.. Ему и всем тем, кто воевал на этой страшной войне!

Попов Михаил Димитриевич

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