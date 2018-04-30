«Бессмертный полк» полк пошел по соцсетям 

В прошлом году в регионе перед 9 мая быстро набрал популярность запущенный в социальных сетях флешмоб #бессмертныйполкхабаровск. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сотни жителей края делились воспоминаниями и фотографиями своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Хабаровск стал первым городом, жители которого целенаправленно и массово запустили акцию «Бессмертный полк» в социальных сетях.
ИА «Хабаровский край сегодня» призывает жителей региона поддержать акцию и публиковать истории их родственников, ветеранов войны и в этом году. Агентство публикует несколько историй «Бессмертного полка», рассказанных хабаровчанами.
aleksa_gom: Кудашев Трофим Тимофеевич, 1917 г. — 2015 г. В 1940 году был призван в действующую армию. 28.07.1941 года попал в окружение под Могилёвом, где его контузило (ранение в голову штыком), попал в плен. Очнулся в лагере, не мог понять где он находится и что происходит вокруг. Потом их отправили в Польшу, Деблен. Когда он туда попал, там находилось около 120 тысяч солдат, затем начался тиф (вши), как вспоминал дед их было столько, что по них ходили, как по ковру. После этой эпидемии в лагере осталось только около 5 тысяч солдат. Его спасло только то, что он в детстве уже переболел тифом и был иммунитет. Позднее был направлен в Кёльн, где работал слесарем. Побег не удавался из за болезни, которая настигла деда. Это была куриная слепота… Здесь же он познакомился с балующей женой Евдокией Сергеевной, с которой прожил всю свою жизнь, воспитав четырёх детей. 12.03.1945 года им наконец-то удалось бежать. Позже он готовился к новой войне с Японией, но туда так и не попал… Вернулся с войны в ноябре 1945 года в Саратов.
Кудашев Трофим Тимофеевич
@shatikhab: Это мой прадед Матыцин Виктор Мартемьянович, родился 15.10.1925. Конечно же, как и многие в военное время, он прибавил себе год, чтобы уйти на фронт. Ушел на фронт в 1943 году, служил под командованием Рокоссовского К. К. Воевал на танке Т-34. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», а также были еще награды, но сейчас уже и не вспомню, какие, информация утеряна. Из Вены их развернули и направили на Дальний Восток. В ходе боев японцами под танк бросился камикадзе, дедушка остался жив, но получил ожоги ног. Очень горжусь своим дедушкой. Отчество у меня, в честь прадедушки, он был очень этому рад.
Матыцин Виктор Мартемьянович
@katyusha_hab: Мой дед — ТРАНИН НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1916 — 1991) Старший сержант, командир пулеметного расчёта 954 стрелкового полка 194 стрелковой Речицкой краснознаменной дивизии (2-й Белорусский фронт). Принимал участие в форсировании реки Десна (ранен, награжден медалью «За отвагу»), битве на Курской дуге, Гомельско-Речицкой операции и освобождении Речицы (дважды отличился, лично уничтожив несколько пулеметных точек противника с их расчетами, снова награждён медалью «За отвагу»), форсировании рек Днепр, Висла, Одер. В ходе Ломжа-Ружанской наступательной операции 06.10.1944 г. при прорыве сильно укрепленной линии обороны противника на правом берегу реки Нарев из своего пулемета уничтожил пулеметную точку противника и заставил залечь, затем повернуть обратно противника, поднявшегося в контратаку, за что был награждён Орденом Красного знамени.
ТРАНИН НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
sia_la: Степан Андреевич Коврига. Мой дедушка. Ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в составе Первого Белорусского фронта. Сначала пулеметчиком, позже сапером в танковом корпусе. Участвовал в боях за освобождение Риги. После окончания Великой отечественной войны, освобождал от японцев Харбин, Мулин. Дважды был ранен. Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», Орденом Отечественной войны II степени. Всегда очень гордилась и продолжаю гордиться своим дедушкой!
Степан Андреевич Коврига
Yurchenkoym: Мой прадед — Матвеев Александр Терентьевич, родился 2 июля 1899. В армии с 1919 г. Занимал ряд командных и тыловых должностей. Знаменитые слова «нас водила Родина на Кронштадтский лед» имеет к нему прямое отношение. Участвовал в составе 1-го Украинского фронта. В январе 1945 был ранен в местечке Рукав, Польская Народная Республика. Награжден орденами «Ленина» и «Красного Знамени», медалью «За победу над Германией». После войны служил комендантом в немецком городке на территории бывшей ГДР.
Матвеев Александр Терентьевич
tsibulnik2004: Цыбульник Пётр Андреевич — уроженец села Стригуны Борисовского района Белгородской области. Родился 4 января 1924 года в крестьянской семье. До войны закончил семилетку, затем ремесленное училище при Харьковском тракторном заводе. Трудовую деятельность начал слесарем-модельщиком. Когда началась война, завод был эвакуирован в тыл, а он вернулся в родное село. Он вместе с мамой и сестрой находился на оккупированной территории. В марте 1943 года село освободили, его и других сельчан мобилизовали в Красную Армию и направили в г. Старый Оскол, где формировался Степной фронт. Затем была Курская дуга. Потом он освобождал Украину в рядах 184 стрелковой дивизии. Позднее он был направлен на курсы младших лейтенантов в Тульскую область. По окончании курсов дедушка попал на Ленинградский фронт, в Карелию, служил в полковой разведке. Там получил ранение и лежал в госпитале в Ленинграде. После выздоровления вернулся в свой полк. Затем освобождал Польшу, г. Краков, участвовал в боях за Домбровский угольный бассейн. Вместе со своим полком дошёл до Германии. Победу встретил в г. Нейс. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». После возвращения в родное село окончил педагогический техникум и стал учителем в Стригуновской средней школе. Умер в 1992 году.
Цыбульник Пётр Андреевич
@nastyagrinc: Мой прадедушка, Гринцевич Павел Александрович воевал отважно до 1944 года. Немного не дошел, совсем чуть-чуть… Убили при форсировании Днепра в 23 года. 23 года… Задуматься, такой юный возраст! Учиться, жить, радоваться, воспитывать детей… Но нет, война унесла мечты деда, исполнив только одну — ПОБЕДУ И МИРНУЮ ЖИЗНЬ ПОТОМКОВ!
Гринцевич Павел Александрович
sosnina_valeriya: На фото мой прадедушка Попов Михаил Димитриевич. 28 июня 1941 года его и ещё двух его братьев, Георгия и Василия забрали на фронт. На тот момент моему прадедушке Мише уже было 38 лет и у него было четверо детей. Младший брат Георгий был врачом в военно-морском флоте, погиб в 45 году в Мурманске. Старший брат Василий пропал без вести… А мой прадедушка сначала был наводчиком пушки, потом командиром орудия, и он прошёл всю войну до конца, но после Победы над фашистами, вернувшись на Дальний Восток, его не пустили домой.. А с Красной речки отправили сразу эшелоном на войну с Японией, не дав возможности даже увидеться со своей женой и детьми, даже весточку передать о том что жив своей семье, которая жила совсем рядом в с. Новотроицкое. Моя прабабушка и их четверо детей не получили никакой информации о прадедушке, и уже отчаялись ждать его, ведь салют Победы прогремел уже очень давно. Но он вернулся! 11 октября, живым и невредимым, с 9-ю боевыми медалями, с 2-мя орденами, с многочисленными благодарностями от Сталина! И прожили они с моей прабабушкой ещё после войны долго и счастливо! И родились у них ещё 2 дочки, мои две любимые бабушки! Прадедушка Миша умер в 1983 году в возрасте 80-ти лет. Светлая память, бесконечная слава и благодарность!.. Ему и всем тем, кто воевал на этой страшной войне!
Попов Михаил Димитриевич
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