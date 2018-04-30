Какой голосовой помощник самый умный?

Google Assistant является наиболее эффективным голосовым помощником среди всех решений, доступных на рынке в данный момент. К такому выводу пришли исследователи маркетингового агентства Stone Temple Consulting, проведя сравнение интеллектуальных возможностей ассистентов, задавая им вопросы разной степени сложности.

Светло-зеленый столбец обозначает количество полных и правильных ответов; темно-зеленый — попытки дать правильные ответы

Самый умный голосовой помощник

Количество правильных ответов, данное Google Assistant, приближается к 100%. При этом, как видно на диаграмме, лучше всего себя показал помощник, встроенный в Google Pixel 2. Google Assistant, составляющий основу смарт-колонки Google Home, в процентном соотношении дал меньше верных ответов, чем версия для смартфона.

Голосовой помощник Cortana лишь незначительно отстает от смартфонной версии Google Assistant. По данным исследователей, ответы, данные Cortana, были максимально развернутыми и верными. Alexa показала себя несколько хуже. Ассистентка хоть и преодолела отметку в 80% правильных ответов, чаще отвечала невпопад.

Siri, в свою очередь, остановилась на 80% правильных ответах — неплохой показатель, ведь из 10 вопросов Siri не удалось ответить только на 2. С другой стороны, отметили исследователи, количество неверных ответов Siri за последний год осталось на том же уровне, тогда как почти у остальных этот показатель только вырос.