День Весны и Труда в «Зарядье»

Парк «Зарядье» приглашает отметить Праздник Весны и Труда. Всю семью здесь ждет музыкальная программа с ведущими и аниматорами. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах по мыловарению, изготовлению открыток в стиле квиллинга и картин в стиле шерстяной акварели.

Также для гостей праздника будет работать фотозона Bullet-Time. Тут все желающие смогут создать свою 3D-фотографию.

А еще в парке можно гулять и ходить по 70-метровому Парящему мосту — смотровой площадке над рекой, с которой открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.