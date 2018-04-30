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День Весны и Труда в «Зарядье»
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День Весны и Труда в «Зарядье» 

Ezhikezhik.ru 45 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Парк «Зарядье» приглашает отметить Праздник Весны и Труда. Всю семью здесь ждет музыкальная программа с ведущими и аниматорами. Дети и взрослые смогут поучаствовать в мастер-классах по мыловарению, изготовлению открыток в стиле квиллинга и картин в стиле шерстяной акварели.
Также для гостей праздника будет работать фотозона Bullet-Time. Тут все желающие смогут создать свою 3D-фотографию.
А еще в парке можно гулять и ходить по 70-метровому Парящему мосту — смотровой площадке над рекой, с которой открываются панорамные виды на Кремль, набережную и сам парк.
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